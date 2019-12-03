Подтверждено: Владимир Филат освобожден из тюрьмы

Экс-глава правительства республики должен был освободиться в 2024 году. Он получил девятилетний срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Экс-премьер-министр Молдовы Владимир Филат освобожден из тюрьмы. Информацию подтвердил Sputnik пресс-секретарь департамента пенитенциарных учреждений Олег Пантя.

Он освобожден на основе статьи 91 Уголовного кодекса Республики Молдова "Условно-досрочное освобождение от наказания".

Филат получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Экс-премьер отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе.

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