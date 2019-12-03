16:54 03 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.73
Поиск
Влад Филат

Подтверждено: Владимир Филат освобожден из тюрьмы

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Новости
Получить короткую ссылку
Тема:
Владимир Филат: под сенью правосудия (124)
47822
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2841/83/28418337.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20191203/28418012/Podtverzhdeno-Vlad-Filat-osvobozhden-iz-tyurmy.html

Экс-глава правительства республики должен был освободиться в 2024 году. Он получил девятилетний срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Экс-премьер-министр Молдовы Владимир Филат освобожден из тюрьмы. Информацию подтвердил Sputnik пресс-секретарь департамента пенитенциарных учреждений Олег Пантя.

Сергей Манастырлы
© Sputnik / Osmatesco
Манастырлы: выйдут ли в ближайшее время на свободу Влад Филат и Вячеслав Платон

Он освобожден на основе статьи 91 Уголовного кодекса Республики Молдова "Условно-досрочное освобождение от наказания".

Филат получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Экс-премьер отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Владимир Филат: под сенью правосудия (124)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
Одна ёлка на всех: в Кишиневе начались новогодние торжества
Звезды поздравили Sputnik с 5-летием на открытии ГУМ-катка
Звёзды поздравили Sputnik с 5-летием на открытии ГУМ-катка - видео
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться