Президент Молдовы созвал Высший совет безопасности

Глава республики Игорь Додон сообщил, что на заседании Высшего совета безопасности будет обсуждаться четыре вопроса, среди которых "кража миллиарда", ситуация в энергосекторе и другие темы.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон созвал в среду Высший совет безопасности. Заседание ВСБ в новом составе проходит в администрации главы республики.

Ранее Додон отметил, что в ходе заседания будут обсуждаться четыре основных вопроса, представляющие особую государственную важность.

Среди них вопрос "кражи миллиарда", а также ситуация в энергосекторе, проблемы вокруг Международного аэропорта Кишинева и скандал с прослушкой.

Кроме этих вопросов, ВСБ обсудит последние политические события в стране.

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