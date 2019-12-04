Президент Молдовы созвал Высший совет безопасности

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон созвал в среду Высший совет безопасности. Заседание ВСБ в новом составе проходит в администрации главы республики.
Ранее Додон отметил, что в ходе заседания будут обсуждаться четыре основных вопроса, представляющие особую государственную важность.
Среди них вопрос "кражи миллиарда", а также ситуация в энергосекторе, проблемы вокруг Международного аэропорта Кишинева и скандал с прослушкой.
Кроме этих вопросов, ВСБ обсудит последние политические события в стране.
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