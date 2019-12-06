Трамп: США не отправят дополнительный контингент на Ближний Восток

Информацию в СМИ о том, что Вашингтон намерен дополнительно перебросить несколько тысяч военных в регион Ближнего Востока, не стали подтверждать и в оборонном ведомстве США.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что Пентагон перебросит дополнительный военный контингент на Ближний Восток. Ранее западные СМИ заявили, что американская сторона таким образом намерена противостоять Ирану.

В этих же публикациях отмечалось, что Вашингтон может направить на Ближний Восток десятки кораблей.

Позже в Пентагоне опровергли эту информацию. Глава пресс-службы оборонного ведомства США Алисса Фарах сообщила, что Вашингтон не собирается отправлять на Ближний Восток дополнительных военнослужащих.

Сообщалось об отправке семи тысяч военнослужащих якобы для сдерживания Ирана. Затем говорилось, что американцы перебросят 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию. И хотя замминистра обороны заявил, что возможность усиления американских войск в регионе рассматривается, тем не менее не уточнялось, насколько и в какую страну.

Американский лидер написал, что история о том, что они отправляют 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию – ложь.

"…Или, если быть точным, это фейковые новости!" - написал он в своем Twitter.

The story today that we are sending 12,000 troops to Saudi Arabia is false or, to put it more accurately, Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 декабря 2019 г.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном резко обострились после одностороннего выхода США Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в мае прошлого года. После этого США ввели против Ирана экономические санкции в сфере нефтяного экспорта.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK