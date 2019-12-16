Молдова покупает в два раза больше, чем продает — первые итоги года

Отрицательное сальдо торгового баланса Молдовы в 2019 году росло за счет торговли со странами Евросоюза.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Дефицит внешнеторгового баланса Молдовы продолжает расти и уже превышает весь объем экспорта отечественных товаров.

Это следует из отчета Национального бюро статистики (НБС) о внешней торговле Республики Молдова за десять месяцев 2019 года.

По данным НБС, в январе-октябре 2019 года экспорт молдавских товаров составил 2,3 миллиарда долларов США (на 3,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года). Однако импорт в Молдову за это время составил 4,8 миллиарда долларов США (на 1,7% больше, чем за тот же период прошлого года).

Внешнеторговый дефицит превышает весь экспорт РМ

Таким образом, хотя темпы роста экспорта в 2019 году оказались в два раза выше, чем рост объемов импорта, внешнеторговый дефицит продолжил расти.

К октябрю 2019 года отрицательное сальдо торгового баланса составило 2,5 миллиарда долларов, что превышает весь объем молдавского экспорта с начала года.

Отрицательное сальдо торгового баланса Молдовы в 2019 году росло за счет торговли со странами Евросоюза. За девять месяцев внешнеторговый дефицит со странами Европейского союза вырос на 6,3% (до 888 миллионов долларов) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В то же время дефицит в торговле со странами СНГ уменьшился на 0,1% и составил 796,6 миллиона долларов.

Молдавский экспорт в страны СНГ растет, в ЕС — падает

Экспортные поставки в страны Европейского Союза в январе-октябре составили 1,5 миллиарда долларов (на 2,5% меньше, чем в том же периоде прошлого года), что составляет 65,5% от общего объема экспорта.

Импорт из стран ЕС, в свою очередь, вырос на 0,6%, до 2,4 миллиарда долларов (49,8% от общего объема импорта). Из стран СНГ импорт вырос на 0,5%, до 1,2 миллиарда долларов (24% от общего объема).

В 2019 году экспорт произведенных в Молдове товаров вырос на 8,7% процента, сообщает Национальное бюро статистики. Доля реэкспорта, в свою очередь, сократилась на 7,4 процента, однако остается существенной и составляет 29% от общего объема.

Как и прежде, львиная доля в этом сегменте приходится на иностранные товары, реэкспортированные после их существенной переработки (20,6% от общего объема экспорта). При этом классический реэкспорт, то есть перепродажа иностранных товаров за пределами Молдовы, по данным официальной статистики, составила 8,4% в общем объеме экспорта).

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