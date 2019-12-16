14:46 16 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.34
  • USD17.31
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.74
Поиск
Погрузочно-разгрузочные работы в контейнерном терминале морского торгового порта

Молдова покупает в два раза больше, чем продает — первые итоги года

© Sputnik / Igor Zarembo
Новости
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/90/31/903149.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20191216/28559822/moldova-pokupaet-v-dva-raza-bolshe-chem-prodaet-pervye-itogi-goda.html

Отрицательное сальдо торгового баланса Молдовы в 2019 году росло за счет торговли со странами Евросоюза.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Дефицит внешнеторгового баланса Молдовы продолжает расти и уже превышает весь объем экспорта отечественных товаров.

Это следует из отчета Национального бюро статистики (НБС) о внешней торговле Республики Молдова за десять месяцев 2019 года.

Молдавские яблоки на стенде Молдовы на выставке WorldFood Moscow
© Sputnik / Тимур Селиванов
Российские компании готовы содействовать экспорту молдавских фруктов

По данным НБС, в январе-октябре 2019 года экспорт молдавских товаров составил 2,3 миллиарда долларов США (на 3,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года). Однако импорт в Молдову за это время составил 4,8 миллиарда долларов США (на 1,7% больше, чем за тот же период прошлого года).

Внешнеторговый дефицит превышает весь экспорт РМ

Таким образом, хотя темпы роста экспорта в 2019 году оказались в два раза выше, чем рост объемов импорта, внешнеторговый дефицит продолжил расти.

К октябрю 2019 года отрицательное сальдо торгового баланса составило 2,5 миллиарда долларов, что превышает весь объем молдавского экспорта с начала года.

Отрицательное сальдо торгового баланса Молдовы в 2019 году росло за счет торговли со странами Евросоюза. За девять месяцев внешнеторговый дефицит со странами Европейского союза вырос на 6,3% (до 888 миллионов долларов) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В то же время дефицит в торговле со странами СНГ уменьшился на 0,1% и составил 796,6 миллиона долларов.

Молдавский экспорт в страны СНГ растет, в ЕС — падает

Экспортные поставки в страны Европейского Союза в январе-октябре составили 1,5 миллиарда долларов (на 2,5% меньше, чем в том же периоде прошлого года), что составляет 65,5% от общего объема экспорта.

Импорт из стран ЕС, в свою очередь, вырос на 0,6%, до 2,4 миллиарда долларов (49,8% от общего объема импорта). Из стран СНГ импорт вырос на 0,5%, до 1,2 миллиарда долларов (24% от общего объема).

Доля реэкспорта по-прежнему составляет около трети
Крестьяне в поле
© Sputnik / СЕРГЕЙ ЛЕСКЕТЬ
Спад экспорта из Молдовы в страны ЕС сохраняется четвертый месяц подряд

В 2019 году экспорт произведенных в Молдове товаров вырос на 8,7% процента, сообщает Национальное бюро статистики. Доля реэкспорта, в свою очередь, сократилась на 7,4 процента, однако остается существенной и составляет 29% от общего объема.

Как и прежде, львиная доля в этом сегменте приходится на иностранные товары, реэкспортированные после их существенной переработки (20,6% от общего объема экспорта). При этом классический реэкспорт, то есть перепродажа иностранных товаров за пределами Молдовы, по данным официальной статистики, составила 8,4% в общем объеме экспорта).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Шаповалов: Молдове необходимо увеличивать экспорт в Россию
Незаконный экспорт меда может обернуться тюремным сроком
Теги:
экспорт


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото
В аэропорту Вильнюса появилась елка из изъятых у пассажиров предметов
Елку из запрещенных предметов установили в аэропорту Вильнюса - видео
Инфографика: Безработица в странах СНГ
Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться