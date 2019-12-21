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Представитель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония

© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
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Работникам Sputnik Эстония местные власти грозят возбуждением уголовных дел, требуя прекратить работу. Представитель ОБСЕ Арлем Дезир призвал Таллинн воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Эстонии воздержаться от ограничений работы Sputnik Эстония, передает телеграм-канал Sputnik. Ближнее зарубежье.

"Я написал властям Эстонии о мерах, направленных против журналистов Sputnik Эстония после введения индивидуальных санкций против (гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия) Киселева. Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации", – написал Арлем Дезир в Twitter-аккаунте своего офиса.

Ранее сообщалось, что сотрудники Sputnik Эстония получили прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел от Департамента полиции и погранохраны страны в случае, если до 1 января не будут прекращены трудовые отношения с головной организацией.

Эти действия местные власти объясняют санкциями, введенными Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне украинских событий.

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