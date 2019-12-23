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Термометр показывает +21 (на солнце) в феврале в Кишиневе

Последний "весенний" декабрь: как погода будет сегодня

© Sputnik / Yana Zaharova
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Тема:
Погода в Молдове (952)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20191223/28638859/pogoda-dekabri-temperatura.html

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КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в понедельник, 23 декабря, будет по-весеннему тепло. Температура воздуха днем составит  +11°С, к вечеру столбик термометра опустится до +7°С. Очень высока вероятность осадков.

Во вторник, 24 декабря на всей территории республики также ожидаются дожди, днем столбики термометров покажут от +3°С до +8°С.

Синоптики предупреждают: это последний такой теплый день в этом году.

Следующая неделя в республике начнется с незначительного похолодания. В среднем столбики термометров упадут на 4-5°С в дневные часы и на 3-4°С - в ночные, по сравнению с температурными показателями воскресенья. 

Незначительные минусовые температуры придут в республику вновь с четверга на пятницу, когда в ночные часы по стране ожидается до -2°С градусов. 

Праздники и народные приметы

23 декабря церковь почитает память Мины Красноречивого – христианского святого, принявшего мученическую смерть за веру во Христа в начале IV века. Появился на свет великомученик в 285 году на территории Египта. Был воином в городе Котуане.

Император Максимилиан отправил его из Афин в Александрию с целью подавить христианское восстание. Однако Мина не стал этого делать, и сам начал проповедовать веру в Единого Бога. Он был прекрасным оратором, благодаря чему обратил ко Христу многих язычников.

Этот зимний день ничем особо не отличался от предыдущих. Девушки с самого утра садились за рукоделие. За счет выпавшего снега в доме до самого вечера было светло, что позволяло переделать больший объем работы.

  • Если погода ясная, то жди морозов.
  • Видны кольца вокруг луны и солнца – будет сильный снегопад.
  • Если снега навалило до самой изгороди, то в следующем году будет урожай плохой.
  • Звезды мерцают – к стуже.
  • Звезды ярко горят – к холодам.
  • Если звезды кажутся меньше, чем обычно, то будет снегопад.
  • Большая Медведица ярко сияет – к бурану.
  • Ветреная и сухая погода сулит засушливое лето.
  • Если погода ясная и безоблачная, то жди морозов.
  • Пиво в бочках пенится – к снегу.
  • Облака белые по небу плывут – к морозам.
  • Если сороки возле людского жилья летают или под крышу прячутся, то будет холодно.

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Тема:
Погода в Молдове (952)


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