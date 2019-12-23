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На дне Финского залива нашли немецкое минное поле

© Sputnik / Евгения Новоженина
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20191223/28639350/Na-dne-Finskogo-zaliva-nashli-nemetskoe-minnoe-pole.html

Саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. На месте погружения президента России Владимира Путина в Финском заливе было найдено немецкое минное поле, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов. 

Путин в батискафе спустился на дно Финского залива
© Ruptly
Памяти Щ-308 "Семга": Путин в батискафе спустился на дно Финского залива

Он приоткрыл завесу тайны, поведав о том, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота.

Особенно Носатов выделил работы по очистке острова Гогланд и близлежащей территории от взрывоопасных объектов.

"На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте", — отметил адмирал.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Балтийского моря к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга" в преддверии празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ) России. Кроме того, в ходе поездки, Путин осмотрел коллекцию предметов, поднятых археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке у северо-восточной оконечности острова.



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