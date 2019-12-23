На дне Финского залива нашли немецкое минное поле

Саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. На месте погружения президента России Владимира Путина в Финском заливе было найдено немецкое минное поле, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.

Он приоткрыл завесу тайны, поведав о том, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота.

Особенно Носатов выделил работы по очистке острова Гогланд и близлежащей территории от взрывоопасных объектов.

"На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте", — отметил адмирал.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Балтийского моря к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга" в преддверии празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ) России. Кроме того, в ходе поездки, Путин осмотрел коллекцию предметов, поднятых археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке у северо-восточной оконечности острова.