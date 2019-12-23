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Новый "желтый код" в Молдове: сколько будет действовать предупреждение

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Погода в Молдове (953)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20191223/28641688/novyy-zheltyy-kod-moldova-skolko-budet-deystvovat-preduprezhdenie.html

Синоптики объявили метеопредупреждение: обещают сильный ветер - "желтый код" продлиться вплоть до вечера.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение вынесено в понедельник и будет действовать до 20.00.

"Сегодня в указанный период в большинстве районов республики ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. 

Температура воздуха в Молдове
© Sputnik / Yana Zaharova
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Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, не исключено падение старых сухих деревьев или веток. Кроме того, могут пострадать и крыши зданий.

Рекомендуется:

  • не проходить  вблизи деревьев;
  • обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;
  • избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;
  • избегать использования открытого огня.

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Тема:
Погода в Молдове (953)

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