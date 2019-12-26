В Крым впервые прибыл двухэтажный поезд - видео

Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом шло через Украину, однако было прервано в одностороннем порядке украинской стороной после воссоединения полуострова с Россией.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. На железнодорожный вокзал Симферополя в четверг утром прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27. Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом шло через Украину, однако было прервано в одностороннем порядке украинской стороной после воссоединения полуострова с Россией.

Фирменный состав отправился с Казанского вокзала Москвы вечером 24 декабря. Путь длиной 2009 километров он преодолел за 33 часа, передают российские СМИ.

Сотни симферопольцев с флажками России стали свидетелями этого исторического события - восстановления железнодорожного сообщения столицы Крыма с материком и первого в истории прибытия на полуостров двухэтажного пассажирского состава.

25 декабря в Севастополь прибыл первый поезд из материковой части России: состав следовал из Санкт-Петербурга около 43,5 часа.

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