В Донбассе завершился обмен пленными

В районе Горловки прошла процедура передачи пленных со стороны ДНР и Киева. В общей сложности200 человек смогут вернуться домой.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины почти 80 человек, передает РИА Новости.

Первый за два года

Местом действия исторического события были выбраны окрестности близ города Горловка, который во время военного противостояния в Донбассе, фактически стал "приграничным".

Это первый за два года обмен пленными.

© Photo : официальный сайт ДНР Омбудсмен ДНР Дарья Морозова

"На данный момент украинская сторона еще не довезла нам небольшое количество людей, они сейчас выехали с территории Украины. На данный момент нам передали 60 человек, по остальным нам были предоставлены справки об освобождении… На данный момент ДНР забрала 60 человек, по факту сейчас в автобусах Украины сидят 52 человека", - сказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Кроме того, две девушки отказались участвовать в обмене пленными и останутся на территории ДНР. "Мы местные, донецкие. В Украину возвращаться не хотим. Пробыли в заключении 16 месяцев", - сказала одна из девушек журналистам. Она пояснила, что их подозревали в шпионаже в пользу Киева.

Позднее Морозова уточнила, что ДНР передала Киеву в рамках обмена 51 человека, власти Украины передали Донецку 61 пленного. По ее словам, четверо отказались возвращаться на подконтрольную Киеву территорию.

Ранее было объявлено, что процедура обмена будет проходить в формате "всех на всех". Затем появились сообщения, что около 20 человек со стороны официального Киева отказались возвращаться на территорию ДНР, оставшись на подконтрольных украинским властям территориях.

Морозова сообщила, что 80% пленных, которых Украина должна передать республикам Донбасса, — "это жители, которые проживают за линией ограничения: люди из Мариуполя, Красноармейска, Харькова и другие".

© Sputnik / Валерий Мельников Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

Пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о "евромайдане", передали ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе.

Участие их в обмене было под угрозой в связи с массовыми протестами украинских радикалов, оцепивших здание следственного изолятора, в котором их содержали. Девять человек отказались участвовать в обмене и возвращаться в ЛНР, предпочтя остаться на Украине.

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что судебный процесс в отношении бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", подлежащих обмену в Донбассе, будет продолжен после изменения им меры пресечения. "Они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда", — заявили в ГПУ.

© Sputnik / Валерий Мельников Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

В то же время Киев пообещал не преследовать освобожденных в результате обмена с Донбассом лиц. Об этом заявил журналистам представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

"Таким образом, реализована договоренность, которая была достигнута сторонами на видеоконференции Контактной группы 23 декабря при содействии России и ОБСЕ. Подчеркну, что в рамках этого соглашения стороны внутриукраинского конфликта обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц. Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому ещё не вынесен приговор суда", - сказал Грызлов.

Реакция ОБСЕ

Проведенный в воскресенье между Киевом и ДНР обмен пленными приветствовали в ОБСЕ.

Спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик отметил, что это важный шаг.

"Я искренне приветствую состоявшееся сегодня взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц согласно общему решению Контактной группы, принятому 23 декабря 2019 года при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это очень важный шаг, которого долго ждали как удерживаемые, так и их родные и близкие", - сказано в его заявлении Сайдика.

Военная операция против ДНР и ЛНР

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.