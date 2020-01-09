16:37 09 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.23
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Преступление

Двойное убийство в Кишиневе: мужчина расправился с семейной парой

© Fotolia / Mr Korn Flakes
Новости
Получить короткую ссылку
351 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1205/91/12059191.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200109/28805692/dvoynoe-ubiystvo-v-kishineve-prestupnik-raspravilsya-s-semeynoy-paroy.html

Банальное распитие алкоголя "на троих" обернулось драмой: хозяин пригласил гостей на праздник, а затем убил их.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В одной из квартир в секторе Рышкановка обнаружили тела супругов 55 и 56 лет, сообщили в пресс-службе Кишиневского инспектората полиции.

Преступление
© Fotolia / gebphotography
Житель Криулян осужден за попытку тройного убийства

По данным ведомства, в единую службу "112" поступил звонок с сообщением о двух трупах. На место происшествия выехала оперативная группа. На телах обнаружили следы насильственной смерти, а именно - резанные раны.

Открыто уголовное дело по статье "убийство". В результате следственных мероприятий удалось задержать подозреваемого, 67-летнего хозяина квартиры.

Ночное нападение на полицию, несколько человек задержаны>>>

Он признал свою вину и рассказал, что был знаком с убитыми. Хозяин квартиры пригласил пару к себе домой, где они вместе распивали алкоголь. Причина возникновения кровавой ссоры в сообщении не уточняется.

Мужчину задержали на 30 дней. Ему грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения или пожизненный срок.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Задержан житель Румынии, который ударил ножом гражданина Молдовы в Будапеште
Зарезан другом — в Кишиневе погиб молодой человек
Таксисту в Кишиневе угрожал ножом ночной пассажир
Теги:
полиция, Кишинев, убийство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Спасатели на месте крушения самолета в Иране
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер: фото с места трагедии
Турецкий поток запущен: что будет с ценами на газ?
"Турецкий поток" официально открыт: что будет с ценами на газ
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться