Двойное убийство в Кишиневе: мужчина расправился с семейной парой

Банальное распитие алкоголя "на троих" обернулось драмой: хозяин пригласил гостей на праздник, а затем убил их.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В одной из квартир в секторе Рышкановка обнаружили тела супругов 55 и 56 лет, сообщили в пресс-службе Кишиневского инспектората полиции.

По данным ведомства, в единую службу "112" поступил звонок с сообщением о двух трупах. На место происшествия выехала оперативная группа. На телах обнаружили следы насильственной смерти, а именно - резанные раны.

Открыто уголовное дело по статье "убийство". В результате следственных мероприятий удалось задержать подозреваемого, 67-летнего хозяина квартиры.

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Он признал свою вину и рассказал, что был знаком с убитыми. Хозяин квартиры пригласил пару к себе домой, где они вместе распивали алкоголь. Причина возникновения кровавой ссоры в сообщении не уточняется.

Мужчину задержали на 30 дней. Ему грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения или пожизненный срок.

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