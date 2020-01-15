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Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

© Sputnik / Алексей Никольский
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Президент РФ обращается с к депутатам и сенаторам в соответствии с Конституцией страны, ключевой темой нынешнего послания станет социальная сфера, вопросы демографии и внешняя политика государства.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik.  Российский лидер Владимир Путин обратится в среду с ежегодным посланием к Федеральному собранию, передает РИА Новости. 

Президент РФ обращается с к депутатам и сенаторам в соответствии с Конституцией страны.
Отмечается, что ключевой темой нынешнего послания станет социальная сфера, вопросы демографии и внешняя политика государства.

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На мероприятие аккредитовано около тысячи журналистов. Выступление президента России будут транслировать в прямом эфире ведущие телеканалы страны.

Ожидается, что Путин затронет темы санкций и современных вызовов, а также отношений с ближайшими соседями Белоруссией и Украиной. Также предполагается, что значительное внимание президент России уделит и национальным проектам подведет итоги их реализации в прошлом году.



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