Курс валют на вторник: доллар и евро снова идут вверх

Какой будет 21 января котировка основных валют по отношению к лею, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на вторник, 21 января.

Согласно опубликованным данным, вырастут в цене все основных игроки, кроме российского рубля.

Заметнее всего прибавят "тяжеловесы" .

Доллар США вырастет на шесть банов, до 17,5510 лея.

Евро подорожает на один бан и будет стоить 19,4579 лея.

Украинская гривна незначительно прибавит в цене и достигнет отметки 0,7201 лея.

Также незначительно, менее чем на один бан, станет дороже и румынский лей - 4,0715 молдавских лея.

Российский рубль не изменится в цене и будет стоит 0,2851 лея.

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