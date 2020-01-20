Курс валют на вторник: доллар и евро снова идут вверх

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на вторник, 21 января.
Согласно опубликованным данным, вырастут в цене все основных игроки, кроме российского рубля.
Заметнее всего прибавят "тяжеловесы" .
Евро подорожает на один бан и будет стоить 19,4579 лея.
Украинская гривна незначительно прибавит в цене и достигнет отметки 0,7201 лея.
Также незначительно, менее чем на один бан, станет дороже и румынский лей - 4,0715 молдавских лея.
Российский рубль не изменится в цене и будет стоит 0,2851 лея.
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