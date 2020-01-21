Дело о бутылке - парламент Молдовы отказался от пластика

В здании высшего законодательного органа страны решили ввести запрет на пластиковые бутылки, теперь депутаты будут утолять жажду другим образом.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. В здании высшего законодательного органа Молдовы с нынешнего года введен запрет на использование пластиковых бутылок и стаканов, которые ранее использовали депутаты, беря их с собой на пленарные заседания.

Данное решение принято, чтобы минимизировать риски, наносимые пластиковыми отходами окружающей среде. В парламенте утверждают, что такое решение позволит сэкономить порядка 100 тысяч леев из госбюджета.

Теперь молдавские парламентарии будут утолять жажду, наливая воду из кулеров, установленных в холле здания высшего законодательного органа страны, в бумажные стаканчики.

Проблема утилизации неорганических отходов, приносящих колоссальный вред экологической системе страны, далее не может игнорироваться.

Всего в республике насчитывается 1047 свалок, куда свозят отходы, большая часть из которых - неорганические. Проблема их утилизации стоит на повестке довольно остро, а перерабатывать отходы необходимо с учетом мнений партнеров по развитию и молдавских экологов.

Чиновники из министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды проинформировали премьера о том, что страна подразделена на 8 регионов по сбору и переработке отходов неорганического характера. В трех из них разрабатывается технико-экономическое обоснование для приобретения и внедрения современного оборудования по переработке твердых отходов.

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