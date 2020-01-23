Борьба со взятками - молдавским чиновникам вручили "календари неподкупности"

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Группа представителей ассоциативного сектора весьма оригинально подошла к решению вопроса предотвращения взяточничества в республике.
Для чиновников – министров и глав подведомственных агентств подготовили специальные памятки на 2020 год. В них – призывы к власть имущим соблюдать принципы неподкупности и отказываться от получения взяток.
Календарь иллюстрирован оригинальными рисунками, которые в ироничной форме передают феномен коррупции в стране, высмеивают случаи взяточничества на уровне центральной и местной власти.
"Надеемся, что наше видение борьбы с коррупцией заставит задуматься сотрудников государственных учреждений, в компетенции которых находится решение этой проблемы. Нам бы хотелось жить в обществе без коррупции", - заявил один из гражданских активистов Эдуард Гроза, принимавший участие в разработке оригинального календаря-памятки.
Группа добровольных борцов со взяточничеством была сформирована в апреле 2019 года при Национальном антикоррупционном центре, в нее входят 36 молодых людей – учащихся лицеев и студентов вузов республики.
Неравнодушным к судьбе страны тинейджерам удалось уже поучаствовать в целом ряде мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, среди которых флешмобы, лекции и тематические акции, порицающие феномен взяточничества.
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