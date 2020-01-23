Борьба со взятками - молдавским чиновникам вручили "календари неподкупности"

Группа гражданских активистов передала министрам и другим молдавским госслужащим календари-памятки, которые предостерегают их от соблазна брать взятки.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Группа представителей ассоциативного сектора весьма оригинально подошла к решению вопроса предотвращения взяточничества в республике.

Для чиновников – министров и глав подведомственных агентств подготовили специальные памятки на 2020 год. В них – призывы к власть имущим соблюдать принципы неподкупности и отказываться от получения взяток.

Содержание специального календаря для чиновников построено по секторам деятельности правительства и затрагивает такие направления развития государства, как соблюдение законности и общественного порядка, работа таможни, министерства здравоохранения и системы обязательного медицинского страхования; вопросы охраны окружающей среды, порядка в системе образования, в сельском хозяйстве и отрасли общественного питания, в госзакупках.

Календарь иллюстрирован оригинальными рисунками, которые в ироничной форме передают феномен коррупции в стране, высмеивают случаи взяточничества на уровне центральной и местной власти.

© Photo : Serviciul relații publice al CNA Календарь неподкупности.

"Надеемся, что наше видение борьбы с коррупцией заставит задуматься сотрудников государственных учреждений, в компетенции которых находится решение этой проблемы. Нам бы хотелось жить в обществе без коррупции", - заявил один из гражданских активистов Эдуард Гроза, принимавший участие в разработке оригинального календаря-памятки.

Группа добровольных борцов со взяточничеством была сформирована в апреле 2019 года при Национальном антикоррупционном центре, в нее входят 36 молодых людей – учащихся лицеев и студентов вузов республики.

Неравнодушным к судьбе страны тинейджерам удалось уже поучаствовать в целом ряде мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, среди которых флешмобы, лекции и тематические акции, порицающие феномен взяточничества.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK