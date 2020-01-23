21:07 23 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.66
  • RUB0.28
  • RON4.10
  • UAH0.72
Поиск
Кабинет чиновника, архивное фото.

Борьба со взятками - молдавским чиновникам вручили "календари неподкупности"

© CC0 / Pixabay / rawpixel
Новости
Получить короткую ссылку
10510
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2195/10/21951093.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200123/28953988/borba-so-vzyatkami-moldavskim-chinovnikam-vruchili-kalendari-nepodkupnosti.html

Группа гражданских активистов передала министрам и другим молдавским госслужащим календари-памятки, которые предостерегают их от соблазна брать взятки.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Группа представителей ассоциативного сектора весьма оригинально подошла к решению вопроса предотвращения взяточничества в республике.

Для чиновников – министров и глав подведомственных агентств подготовили специальные памятки на 2020 год. В них – призывы к власть имущим соблюдать принципы неподкупности и отказываться от получения взяток.

Коррупция
© East News / Photoalto
Молдова опустилась на три пункта в глобальном рейтинге восприятия коррупции
Содержание специального календаря для чиновников построено по секторам деятельности правительства и затрагивает такие направления развития государства, как соблюдение законности и общественного порядка, работа таможни, министерства здравоохранения и системы обязательного медицинского страхования; вопросы охраны окружающей среды, порядка в системе образования, в сельском хозяйстве и отрасли общественного питания, в госзакупках.

Календарь иллюстрирован оригинальными рисунками, которые в ироничной форме передают феномен коррупции в стране, высмеивают случаи взяточничества на уровне центральной и местной власти.

Calendarul integrităţii 2020
© Photo : Serviciul relații publice al CNA
Календарь неподкупности.

"Надеемся, что наше видение борьбы с коррупцией заставит задуматься сотрудников государственных учреждений, в компетенции которых находится решение этой проблемы. Нам бы хотелось жить в обществе без коррупции", - заявил один из гражданских активистов Эдуард Гроза, принимавший участие в разработке оригинального календаря-памятки.

Группа добровольных борцов со взяточничеством была сформирована в апреле 2019 года при Национальном антикоррупционном центре, в нее входят 36 молодых людей – учащихся лицеев и студентов вузов республики.

Неравнодушным к судьбе страны тинейджерам удалось уже поучаствовать в целом ряде мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, среди которых флешмобы, лекции и тематические акции, порицающие феномен взяточничества.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Громкое признание и.о. примара Кишинева: о чем рассказал чиновник
Мнение: что будет с чиновниками в Молдове после ухода "старой" власти 
Которобай: чиновники в Молдове нарушают клятву и не понимают роли омбудсмена
Теги:
общество, активисты, борьба с коррупцией, коррупция в Молдове, молдавские чиновники, взятки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кто вошел в состав нового правительства России - фото
Холокост молдавских ромов в воспоминаниях детей войны.
Холокост молдавских ромов в воспоминаниях детей войны
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться