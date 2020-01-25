Тревога на Рышкановке: почему полиция оцепила здание магазина

Обнаружив странный предмет в салоне магазинa на Рышкановке, взволнованные горожане позвонили саперам и в полицию.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Подозрительный предмет, который бросил неизвестный в салон магазина по продаже электроники, вызвал панику прохожих на Рышкановке.

Сейчас здание оцеплено полицией, работают саперы службы Bombteh, сообщают пользователи соцсетей.

Злоумышленника разыскивают. Происшествие произошло на улице Киевской. Участок квартала, где нашли потенциально опасный предмет, временно перекрыт. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати подтвердила Sputnik Молдова, что часть улицы Киевская перекрыта полицией, участок дороги оцеплен.

По ее словам, прохожие, испугавшись выходки неизвестного, бросившего подозрительный предмет, позвонили в службу 112. Прибыла оперативная группа, которая осмотрела место происшествия. Установлено, что предмет не представляет опасности.

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