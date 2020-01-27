Федерация баскетбола Молдовы: Коби Брайант был великим игроком

Представитель Федерации баскетбола Молдовы заявил в комментарии Sputnik, что гибель Коби Брайанта - большая утрата для мирового спорта.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Из жизни ушел супер-игрок, спортивный мир потерял легенду, заявил Sputnik Молдова генеральный секретарь Федерации баскетбола Молдовы Никита Штирбу.

"Коби Брайант был великим игроком. По сей день ведутся споры, кто же лучше: Коби Брайант или Майкл Джордан. Думаю, это высшая степень признания его баскетбольных успехов. ", - сказал собеседник.

По его словам, "эта утрата будет еще долго в наших сердцах и головах, так же, как и у тысяч и тысяч других его фанатов".

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб во время крушения частного вертолета близ Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США). Вместе с 41-летним спортсменом на борту находилась его 13-летняя дочь Джанна. Трагедия произошла в городе Калабасас 26 января. Причиной авиакатастрофы могли стать плохие погодные условия - густой туман.

В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012).

Баскетболист пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. Брайант занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

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