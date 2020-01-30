Громкая отставка в органах прокуратуры Молдовы - что стало причиной

Исполняющий обязанности главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Виталий Бусуйок ушел с занимаемой должности, информацию подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Виталий Бусуйок, который исполнял обязанности заместителя начальника Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел, подал в отставку не только с занимаемой должности, но и вообще ушел с работы в органах прокуратуры страны.

Информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

Бусуйок подал заявление об увольнении по собственному желанию, которую генеральный прокурор Александр Стояногло подписал 27 января.

Бусуйок был назначен на должность заместителя начальника Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел 14 августа 2017 года, и должен был занимать ее пять лет - вплоть до августа 2022 года.

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