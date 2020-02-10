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Министерство иностранных дел Приднестровья

В Приднестровье дипломаты подвели итоги года: Россия – стратегический партнер

© Sputnik / Irina Leahova
Новости
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200210/29155111/v-pridnestrove-diplomaty-podveli-itogi-goda-rossiya--strategicheskiy-partner.html

Коллегия внешнеполитического ведомства региона подведение итогов 2019 года приурочила ко Дню дипломатического работника.

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев – Sputnik. Россия остается нашим ключевым стратегическим партнером, завил глава дипведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

Особое внимание он уделил экономическому взаимодействию региона и Российской Федерации.

"С января по ноябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года товарооборот увеличился на 15%. За это же время экспорт приднестровской продукции в Россию увеличился на 19%", – сообщил Игнатьев.

Город Тирасполь
© Sputnik / Irina Leahova
Особая миссия: в Приднестровье обозначили роль России для региона
Важным достижением дипломат считает открытие летом прошлого года на базе Приднестровского госуниверситета контактного центра по взаимодействию с Россотрудничеством. Не менее значимым событием он назвал открытие в Москве представительства Тирасполя.

Лидер региона Вадим Краносельский также выразил благодарность России, как стратегическому партнеру.

"Я рад поступившей информации от Константина Затулина о том, что вносится в Госдуму законопроект, наделяющий соотечественников правом получения российского гражданства без отказа от иного", - отметил он.

Красносельский назвал приднестровцев проводниками русского мира, которые уважают представителей разных национальностей и вероисповеданий.

"Мы – пример того, что можно жить вместе, в мире, людям разных национальностей, с разными паспортами. Мы являемся подтверждением того факта, что все конфликты – дело рук политиков, а не народа", – подчеркнул приднестровский лидер.

Вадим Красносельский и Дмитрий Козак
© Photo : Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики
Козак и Красносельский обсудили планы сотрудничества России и Приднестровья

На мероприятии присутствовал также посол России в Молдове Олег Васнецов. По его словам, Россия продолжает оставаться надежным гарантом мира и безопасности на Днестре и ключевым участником приднестровского урегулирования, а формат "5+2" – единственной эффективной международной площадкой для движения по пути разрешения конфликта.

"Главное сегодня – воплощение ранее достигнутых договоренностей по всему спектру мер доверия, продолжение реализации тактики "малых шагов". Здесь вопросы и свободы передвижения, и телекоммуникации, и другие проблемы, от решения которых зависит благополучие и нормальная жизнь простых граждан", – сказал российский дипломат. 

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Теги:
итоги года, дипломат, Россия, Приднестровье


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