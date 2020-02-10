22:46 10 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.14
  • USD17.47
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
vînt

Разбушевавшийся ветер: в Приднестровье борются с "проделками" стихии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Новости
Получить короткую ссылку
130 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200210/29155573/silnye-poryvy-vetra-v-pridnestrove-boryutsya-s-prodelkami-stikhii.html

Все экстренные службы в регионе переведены на особый режим работы. У них с каждым часом появляется все больше заявок - штормовые порывы не утихают.

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев – Sputnik. Спасатели, правоохранители, пожарные – все экстренные службы Приднестровья устраняют неполадки, которые принесла ветреная стихия.

Последствие стихии: сильный ветер повалил деревья в Кишиневе
© Photo : Facebook / ГБМ Город без маршруток / Сергей Александрович
Непогода в Молдове — сильный ветер валил деревья на улицах столицы

В Тирасполе по улице 9 Января с козырька Экспоцентра сорвало часть металлопластиковой конструкции. Сильным порывом ветра ее откинуло на припаркованные автомобили.

"На место происшествия прибыли правоохранители. Эксперт провел осмотр транспортных средств. Авто повреждены незначительно", - отметили в правоохранительном ведомстве.

В Бендерах на улице Космонавтов на проезжую часть упало дерево.

"В момент падения оно оборвало линию электропередач. В течение 20 минут движение на улице было восстановлено, последствия стихии устранены", - рассказали в МВД.

За помощью обратился также бендерчанин - жилец многоэтажки, расположенной в микрорайоне Шелковый, на улице Тимирязева. На его автомобиль, припаркованный у подъезда, упал фрагмент кровли. Порывом ветра кусок рубероида сорвало с крыши. От пласта в момент падения откололась небольшая часть, которая повредила лобовое стекло авто.

Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
© Sputnik / Александр Кряжев
Эпидемиологический порог превышен: в Приднестровье предпринимают срочные меры

Спасатели опасный участок оцепили красно-белой оградительной лентой. Она здесь будет находиться, пока ветер не стихнет.

В Главном управлении по чрезвычайным ситуациям МВД напоминают: по региону объявлено штормовое предупреждение, и дают рекомендации.

Будучи дома, необходимо плотно закрыть двери и окна, проверить задвижки на окнах, чтобы они не распахнулись, а также убрать с балконов вещи, которые может унести ветер.

На улице не стоит подходить близко к деревьям, столбам, рекламным щитам и другим объектам, которые могут упасть от ветра, а также трогать оборванные провода и парковать машину рядом с деревьями, столбами и рекламными щитами.

В случае возникновения происшествия, спасатели призывают звонить на номер 101.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Сильный южный ветер повалил деревья в Кишиневе и в Бельцах
Теги:
стихия, приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина в Кишиневе в День его памяти.
В Кишиневе почтили память Пушкина, возложив цветы к его бюсту
В Таиланде погибли дети из России.
Мчащиеся катера друг другу дорогу не уступили
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться