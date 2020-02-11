11:53 11 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.55
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.72
Поиск
На ринге - два молдавских спортсмена, Ион Мындра и Денис Паланчика.

Приднестровские кикбоксеры успешно прошли один из этапов Кубка Европы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Новости
Получить короткую ссылку
18 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200211/29156036/Pridnestrovskie-kikboksery-uspeshno-proshli-odin-iz-etapov-Kubka-Evropy.html

Спортсмены привезли много медалей с юбилейного международного турнира по кикбоксингу WAKO "Karlovac Open".

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев – Sputnik. Приднестровские спортсмены стали призерами престижного состязания - международного турнира по кикбоксингу WAKO "Karlovac Open", который в этом году отметил 10-летний юбилей. Это соревнование является одним из этапов Кубка Европы.

"Наш регион на этом спортивном форуме представили спортсмены Национальной федерации кикбоксинга и муай тай Приднестровья из Рыбницы и Тирасполя. Все они показали достойный результат, заняв два первых и три третьих места", - отметили в службе по спорту.

Золотые медали завоевали Владимир Караман (в весовой категории до 75 кг, среди юниоров в разделе Low-Kick) и Кирилл Сапрыгин (в весовой категории до 28 кг, среди младших школьников в разделе Kick-Light).

Боксерские перчатки
© CC0 / Pixabay / PDPics
Приднестровцы завоевали 22 медали на чемпионате Молдовы по кикбоксингу

Бронзовые медали увезли с собой Максим Внодченко (в весовой категории до 84 кг, среди взрослых в разделе Kick-Light), Даниил Максименко (в весовой категории до 32 кг, среди младших школьников в разделе Kick-Light) и Дмитрий Венгер (в весовой категории до 37 кг, среди младших школьников в разделе Kick-Light).

В турнире приняло участие рекордное количество спортсменов - 2441 участник из тридцати девяти стран.Приднестровские кикбоксеры успешно прошли один из этапов Кубка Европы.

По теме

Приднестровцы отмечают победу на Кубке мира по кикбоксингу
Приднестровец победил в Чемпионате мира по кикбоксингу WAKO среди взрослых


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина в Кишиневе в День его памяти.
В Кишиневе почтили память Пушкина, возложив цветы к его бюсту
В Таиланде погибли дети из России.
Мчащиеся катера друг другу дороги не уступили
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться