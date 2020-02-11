Спортсмены привезли много медалей с юбилейного международного турнира по кикбоксингу WAKO "Karlovac Open".

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев – Sputnik. Приднестровские спортсмены стали призерами престижного состязания - международного турнира по кикбоксингу WAKO "Karlovac Open", который в этом году отметил 10-летний юбилей. Это соревнование является одним из этапов Кубка Европы.

"Наш регион на этом спортивном форуме представили спортсмены Национальной федерации кикбоксинга и муай тай Приднестровья из Рыбницы и Тирасполя. Все они показали достойный результат, заняв два первых и три третьих места", - отметили в службе по спорту.

Золотые медали завоевали Владимир Караман (в весовой категории до 75 кг, среди юниоров в разделе Low-Kick) и Кирилл Сапрыгин (в весовой категории до 28 кг, среди младших школьников в разделе Kick-Light).

Бронзовые медали увезли с собой Максим Внодченко (в весовой категории до 84 кг, среди взрослых в разделе Kick-Light), Даниил Максименко (в весовой категории до 32 кг, среди младших школьников в разделе Kick-Light) и Дмитрий Венгер (в весовой категории до 37 кг, среди младших школьников в разделе Kick-Light).

В турнире приняло участие рекордное количество спортсменов - 2441 участник из тридцати девяти стран.Приднестровские кикбоксеры успешно прошли один из этапов Кубка Европы.