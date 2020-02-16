Игра слов: переводчик Путина рассказал о курьезах в своей работе

Переговоры на высшем уровне часто носят гриф "совершенно секретно", и переводчики услышанным не делятся даже со своими близкими.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Переводчик президента России рассказал об опыте работы Владимиром Путиным и о том, с какими необычными ситуациями они сталкивались.

В эфире на телеканале "Россия 1" советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков привел в пример выражение, сказанное президентом России 10 лет назад: "Мы не будем стоять враскоряку".

По словам, участника программы, он был начинающим переводчиком, выступление Путина тогда видел по телевизору.

"Я тогда подумал: "Слава богу, мне не пришлось это переводить. Тогда, десять лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно", - вспомнил Садыков.

Он также отметил, что Владимир Путин иногда произносит неожиданные фразы. Например, на экономическом форуме в 2017 году в Санкт-Петербурге российский лидер сказал в шутку присутствующим: "Вольно!"

"Мне буквально за полсекунды в голову пришел нужный вариант. Это была, скорее, переводческая догадка. Потом я посмотрел в словаре - и понял, что я перевел правильно", - сказал Садыков.

Он также вспомнил об одной из ошибок, допущенных им в ходе переговоров с участием российского президента.

"Случайно уже из-за усталости перепутал, назвал не ту страну. Он (Путин – ред.) повернулся ко мне и строго сказал: "Слушай меня внимательно", - рассказал Садыков.

Третий секретарь Департамента Наталья Красавина вспомнила фразу Путина "Донбасс порожняк не гонит".

Ее долго долго обсуждали в переводческом сообществе и в итоге пришли к выводу, что это "что-то вроде "Донбасс ерунды не говорит".