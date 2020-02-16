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Игра слов: переводчик Путина рассказал о курьезах в своей работе

© Sputnik / Алексей Никольский
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200216/29223209/Igra-slov-perevodchik-Putina-rasskazal-o-kurezakh-v-svoey-rabote.html

Переговоры на высшем уровне часто носят гриф "совершенно секретно", и переводчики услышанным не делятся даже со своими близкими.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Переводчик президента России рассказал об опыте работы Владимиром Путиным и о том, с какими необычными ситуациями они сталкивались. 

Президент РФ В. Путин.
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В эфире на телеканале "Россия 1" советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков привел в пример выражение, сказанное президентом России 10 лет назад: "Мы не будем стоять враскоряку". 

По словам, участника программы, он был начинающим переводчиком, выступление Путина тогда видел по телевизору.  

"Я тогда подумал: "Слава богу, мне не пришлось это переводить. Тогда, десять лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно", - вспомнил Садыков.

Он также отметил, что Владимир Путин иногда произносит неожиданные фразы. Например, на экономическом форуме в 2017 году в Санкт-Петербурге российский лидер сказал в шутку присутствующим: "Вольно!"

"Мне буквально за полсекунды в голову пришел нужный вариант. Это была, скорее, переводческая догадка. Потом я посмотрел в словаре - и понял, что я перевел правильно", - сказал Садыков.

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 Он также вспомнил об одной из ошибок, допущенных им в ходе переговоров с участием российского президента. 

"Случайно уже из-за усталости перепутал, назвал не ту страну. Он (Путин – ред.) повернулся ко мне и строго сказал: "Слушай меня внимательно", - рассказал Садыков.

Третий секретарь Департамента Наталья Красавина вспомнила фразу Путина "Донбасс порожняк не гонит".

Ее долго долго обсуждали в переводческом сообществе и в итоге пришли к выводу, что это "что-то вроде "Донбасс ерунды не говорит".



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