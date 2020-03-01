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Ночная Анкара.

Пока вы спали: атака на Sputnik, ВОЗ и коронавирус, спецоперация в Кишиневе

© Sputnik / Руслан Кривобок
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https://ru.sputnik.md/news/20200301/29369853/poka-vy-spali-ataka-na-sputnik-who-i-koronavirus-spetsoperatsiya-v-chisinau.html

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств - в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Инцидент в Анкаре, сводки с фронта борьбы с коронавирусом, итоги рейда молдавских полицейских  - три сюжета, которые мы отобрали для сегодняшнего обзора.

Акция, вызывающая "дежавю" 

Неизвестные лица попытались вломиться домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, сообщила в своем Twitter главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

​Как сообщается на сайте Sputnik Турция, "В квартиры попытались ворваться организованные группы людей, нападавшие пытались выломать двери".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Агрессивно настроенные люди скандировали лозунги "Турция для турок", "Предатели", "Русские шпионы", "Мученики (павшие за родину) - бессмертны, Родина неделима" и другие.

По словам подвергшихся нападению сотрудников, в каждой из групп было не менее десяти человек. Они скрылись до прибытия полиции.

"Нападавшие скрылись до прибытия полиции, пострадавших в результате нападения нет", - говорится в сообщении.

"У моих прабабушек сейчас было бы дежавю", - написала Симоньян, намекнув на геноцид армян, который Турция отрицает.

С коронавирусом по-прежнему шутки плохи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сохранила уровень опасности международного распространения COVID-2019 как "очень высокий", сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте организации.

​Pа последние сутки зарегистрировано более 1,3 тысячи новых случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 6 тысяч человек.

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Количество летальных исходов выросло до 86 (19 за сутки). Вирус распространился ещё на несколько стран - Мексику, Сан-Марино, Ирландию, Армению.

По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 79 394 человек, скончались 2838. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 85 403 человека.

В то же время, более половины всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больниц, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Проигнорировал "мигалку" - ответишь

Молдавская полиция подводит итоги спецоперции "Проблесковый маячок", которая проходила в течение недели в столице республики. Патрульные машины сопровождали автомобили скорой помощи и пожарной службы, отслеживая, предоставляют ли им право преимущественного проезда другие участники дорожного движения.

Скорая помощь
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Карета скорой помощи едет на вызов.

Нарушителей оказалось 34, намного меньше, чем годом ранее, когда из набралось 185.

К ним применены денежные санкции на суммы от 750 до 900 леев с начислением 4 штрафных очков.

Правоохранители напоминают: "Завтра и твоя жизнь может зависеть от кого-то, уступи дорогу машинам с преимущественным правом проезда!".

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