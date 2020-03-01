Пока вы спали: атака на Sputnik, ВОЗ и коронавирус, спецоперация в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Инцидент в Анкаре, сводки с фронта борьбы с коронавирусом, итоги рейда молдавских полицейских - три сюжета, которые мы отобрали для сегодняшнего обзора.

Акция, вызывающая "дежавю"

Неизвестные лица попытались вломиться домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, сообщила в своем Twitter главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских.



Посмотрим, как поведет себя полиция. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020

​Как сообщается на сайте Sputnik Турция, "В квартиры попытались ворваться организованные группы людей, нападавшие пытались выломать двери".

Агрессивно настроенные люди скандировали лозунги "Турция для турок", "Предатели", "Русские шпионы", "Мученики (павшие за родину) - бессмертны, Родина неделима" и другие.

По словам подвергшихся нападению сотрудников, в каждой из групп было не менее десяти человек. Они скрылись до прибытия полиции.

"Нападавшие скрылись до прибытия полиции, пострадавших в результате нападения нет", - говорится в сообщении.

"У моих прабабушек сейчас было бы дежавю", - написала Симоньян, намекнув на геноцид армян, который Турция отрицает.

С коронавирусом по-прежнему шутки плохи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сохранила уровень опасности международного распространения COVID-2019 как "очень высокий", сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте организации.

WHO concluded that the #COVID19 risk at regional & global levels was very high for reasons incl. the following:

5️⃣ potential for major impact on health care systems of some affected and potentially affected countries in the future

6️⃣ potential medical supply shortages pic.twitter.com/n78VoOS8MC — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 29, 2020

​Pа последние сутки зарегистрировано более 1,3 тысячи новых случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 6 тысяч человек.

Количество летальных исходов выросло до 86 (19 за сутки). Вирус распространился ещё на несколько стран - Мексику, Сан-Марино, Ирландию, Армению.

По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 79 394 человек, скончались 2838. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 85 403 человека.

В то же время, более половины всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больниц, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Проигнорировал "мигалку" - ответишь

Молдавская полиция подводит итоги спецоперции "Проблесковый маячок", которая проходила в течение недели в столице республики. Патрульные машины сопровождали автомобили скорой помощи и пожарной службы, отслеживая, предоставляют ли им право преимущественного проезда другие участники дорожного движения.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Карета скорой помощи едет на вызов.

Нарушителей оказалось 34, намного меньше, чем годом ранее, когда из набралось 185.

К ним применены денежные санкции на суммы от 750 до 900 леев с начислением 4 штрафных очков.

Правоохранители напоминают: "Завтра и твоя жизнь может зависеть от кого-то, уступи дорогу машинам с преимущественным правом проезда!".

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