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Сексуальное рабство

В Кишиневе обнаружен секс-притон - там издевались над несовершеннолетней

© CC0 / Pixabay / Engin_Akyurt
Новости
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200307/29447129/v-kishineve-obnaruzhen-seks-priton-tam-izdevalis-nad-nesovershennoletney.html

Случаи, когда граждане Молдовы попадают в сексуальное рабство, происходили и ранее, но этот поразил оперативников своей жестокостью.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел "накрыли" в столице секс-притон, где ежедневно 17-летней девушке-подростку приходилось переживать настоящий ужас. 

Двадцатилетняя жительница столицы, которая снимала квартиру в Кишиневе и заставляла девушку-подростка заниматься проституцией, воспользовалась тем, что она была из социально-уязвимой и бедной семьи.
Проститутка
© AFP 2019 / ANP / Jeroen Jumelet
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Более того, по данным следствия, квартиросъемщица не гнушалась и сама подзаработать пикантным способом, оказывая сексуальные услуги, как на дому, так и на выезде, в местах, которые обозначали звонившие клиенты. 

Свою жертву уже опытная "ночная бабочка" заманила в сексуальное рабство посредством социальной сети "Одноклассники". Затем обвиняемая "подсадила" несовершеннолетнюю на употребление наркотических веществ, через несколько дней разместила на популярном в Молдове сайте объявлений фото девушки в стиле "ню" и указала номер телефона, после чего звонки посыпались ей, как из рога изобилия - от клиентов не было отбоя.

Ежедневно несчастной приходилось обслуживать по 6-7 клиентов, однако ни копейки от алчной съемщицы квартиры она так и не получила с аргументом, что эти средства идут на питание и покупку наркотиков. 

Подозреваемую задержали и поместили под 30-дневный предварительный арест. Если ее вину докажут в суде, девушка, державшая в неволе свою жертву более полутора месяцев, рискует получить от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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Теги:
расследование, полиция, притон


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