Несмотря на праздник: в Молдове 8 марта некоторые граждане выйдут на выборы

В Международный женский день жители села Кэлинешть Фэлештского района выйдут выбирать себе примара, а лишь потом будут поздравлять дам.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Повторные выборы в селе Кэлинешть пройдут именно 8 марта - в красный день календаря. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии МОлдовы.

За кресло примара в селе поборются кандидат от политического блока "ACUM" Эдуард Крутеску и выдвиженка от Демократической партии Светлана Пэдуре.

По информации ЦИК, избирательный участок будет открыт с 07:00 часов утра до 21:00, после чего начнется подсчет голосов.

Напомним, что Центризбирком решил организовать повторное голосование в этом населенном пункте после того, как Апелляционная палата Бельц и Высшая судебная палата не подтвердили результаты выборов примара в Кэлинешть, которые прошли 3 ноября 2019 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK