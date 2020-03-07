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Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов

Несмотря на праздник: в Молдове 8 марта некоторые граждане выйдут на выборы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Новости
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200307/29450956/nesmotrya-na-prazdnik-v-moldove-8-marta-nekotorye-grazhdane-vyydut-na-vybory.html

В Международный женский день жители села Кэлинешть Фэлештского района выйдут выбирать себе примара, а лишь потом будут поздравлять дам.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Повторные выборы в селе Кэлинешть пройдут именно 8 марта - в красный день календаря. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии МОлдовы. 

Папки с документами.
© Sputnik / Anar Mustafayev
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За кресло примара в селе поборются кандидат от политического блока "ACUM" Эдуард Крутеску и выдвиженка от Демократической партии Светлана Пэдуре. 

По информации ЦИК, избирательный участок будет открыт с 07:00 часов утра до 21:00, после чего начнется подсчет голосов.

Напомним, что Центризбирком решил организовать повторное голосование в этом населенном пункте после того, как Апелляционная палата Бельц и Высшая судебная палата не подтвердили результаты выборов примара в Кэлинешть, которые прошли 3 ноября 2019 года.

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Теги:
село, выборы, праздник, 8 марта


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