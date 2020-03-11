Депутаты Госдумы России приняли закон о поправке к Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции нижней палаты российского парламента поддерживают президентские поправки к Конституции.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. Госдума России приняла законопроект о поправке к Конституции. За принятие изменений проголосовало 383 депутата, 43 воздержались.

Во вторник Госдума одобрила президентский законопроект о поправке к Конституции во втором чтении.

Во время подготовки документа к процедуре второго чтения в профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству поступили почти 400 поправок от всех думских фракций, из них порядка 200 были учтены, а 175 рекомендованы к отклонению, передает РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции нижней палаты российского парламента поддерживают президентские поправки к Конституции.

Предложение внести поправки в конституцию поступило от президента России Владимира Путина 15 января. В тот же день он создал рабочую группу по подготовке этих поправок, а уже 20 января внес в Госдуму готовый законопроект с изменениями

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