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Пленарное заседание Госдумы РФ, 10 марта 2020 года.

Депутаты Госдумы России приняли закон о поправке к Конституции

© Sputnik / Владимир Федоренко
Новости
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200311/29487707/Deputaty-Gosdumy-Rossii-prinyali-prinyala-zakon-o-popravke-k-Konstitutsi.html

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции нижней палаты российского парламента поддерживают президентские поправки к Конституции.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. Госдума России приняла законопроект о поправке к Конституции. За принятие изменений проголосовало 383 депутата, 43 воздержались.

Президент Путин на трибуне Госдумы, 10 марта.
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Во вторник Госдума одобрила президентский законопроект о поправке к Конституции во втором чтении.

Во время подготовки документа к процедуре второго чтения в профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству поступили почти 400 поправок от всех думских фракций, из них порядка 200 были учтены, а 175 рекомендованы к отклонению, передает РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции нижней палаты российского парламента поддерживают президентские поправки к Конституции.

Предложение внести поправки в конституцию поступило от президента России Владимира Путина 15 января. В тот же день он создал рабочую группу по подготовке этих поправок, а уже 20 января внес в Госдуму готовый законопроект с изменениями

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