Мария Захарова проведет брифинг, но журналисты не придут

В связи с мерами по профилактике распространения коронавируса в Москве мероприятие пройдет в формате телеконференции.

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет в четверг брифинг без журналистов в связи с введенными в Москве мерами по профилактике распространения коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Захарова ответит на вопросы, которые поступят в колл-центр. Журналистам, которые прошли аккредитацию, направят подробные разъяснения о том, как и куда следует направлять вопросы.

"12 марта с. г., в 15:00, состоится брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики. В связи с предпринимаемыми мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции и с учетом рекомендаций ВОЗ о переводе мероприятий в формат телеконференций официальный представитель МИД ответит в эфире на вопросы представителей СМИ, направленные в колл-центр", - говорится в сообщении МИД.

Всего в России зарегистрировали 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан Китая, 17 — у россиян, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии. В Молдове на данный момент известно о трех подтвержденных случаях.

В мире новым коронавирусом заразились более 100 тысяч человек, около четырех тысяч умерли.

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