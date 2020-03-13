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В Приднестровье открыли горячую линию по вопросам коронавируса

© Sputnik / Osmatesco
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (124)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200313/29511602/v-pridnestrove-otkryli-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-koronavirusa.html

Телефон работает в круглосуточном режиме. На горячую линию могут звонить не только те, кто интересуется мерами личной профилактики вирусной инфекции.

ТИРАСПОЛЬ, 12 мар – Sputnik. В правоохранительном ведомстве Приднестровья действует горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции. Позвонить по телефону 080022800 можно в любое время суток.

Coronavirus
Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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"Вы можете получить информацию о мерах личной профилактики, узнать о том, что делать и как себя вести при ухудшении самочувствия. По этому же номеру можно сообщить сведения о гражданах, которые вернулись из-за границы и могут быть заражены коронавирусной инфекцией COVID-19", - отметили в пресс-службе МВД.

На горячую линию должен позвонить и каждый, кто собирается покидать территорию Приднестровья. Сообщать нужно и о своем возвращении в регион.

Позвонить по номеру 080022800 можно с мобильного терминала стандарта CDMA или со стационарного телефона из любого населенного пункта Приднестровья, при этом дополнительного набора кода не требуется.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (124)

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Теги:
горячая линия, инфекция, карантин, коронавирус, Приднестровье


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