В Приднестровье открыли горячую линию по вопросам коронавируса

ТИРАСПОЛЬ, 12 мар – Sputnik. В правоохранительном ведомстве Приднестровья действует горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции. Позвонить по телефону 080022800 можно в любое время суток.
На горячую линию должен позвонить и каждый, кто собирается покидать территорию Приднестровья. Сообщать нужно и о своем возвращении в регион.
Позвонить по номеру 080022800 можно с мобильного терминала стандарта CDMA или со стационарного телефона из любого населенного пункта Приднестровья, при этом дополнительного набора кода не требуется.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK