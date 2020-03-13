Молдова закрывает все авиасообщения с Европой

Премьер-министр Молдовы Ион Кику озвучил дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране. На этот раз Кишинев приостанавливает авиасообщения.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. Молдова приостанавливает с пятницы авиасообщение с Испанией и Францией, на очереди - все страны ЕС, заявил в пятницу премьер-министр страны Ион Кику.

"С пятницы, 13 марта, в 00.00 приостанавливаются авиаперелеты в европейские страны, в которых распространяется коронавирус. В данном случае - в Испанию и Францию (у нас есть два авиарейса - Барселона и Париж). А с воскресенья, в 00.00 приостанавливается полностью авиасообщение с европейской стороной", - сказал Кику.

По его словам, в ближайшее время власти будут следить за развитием ситуации, чтобы принять решение о приостановке авиасообщения и с другими странами.

"В то же время иностранные граждане не смогут использовать воздушный транспорт, чтобы приехать в Молдову. Исключение - аккредитованные дипломаты и те граждане, у которых есть вид на жительство в республике", - добавил премьер.

Наземный транспорт

Глава кабинета министров отметил, что власти республики находятся в тесном контакте с украинскими и румынскими коллегами, которые сообщили о готовности закрыть некоторые КПП.

"И мы, конечно, подключимся - сократим число контрольно-пропускных пунктов", - сказал Кику.

По его словам, власти Молдовы ожидают решения кабмина Украины, чтобы посмотреть, какие КПП останутся работать, и синхронизировать действия.

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло шести. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После чего власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В стране временно запрещено проведение культурных, социальных или спортивных массовых мероприятий. Кроме того, в республике временно приостановили процесс обучения во всех образовательных учреждениях. Также власти Молдовы решили приостановить авиасообщение с Италией.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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