В Молдове объявлен "красный код" из-за коронавируса нового типа, сказано в решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. В Молдове объявлен "красный код" из-за коронавируса нового типа. Такое решение принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здравоохранения.

"Устанавливается "красный код" на национальном уровне в связи с эпидемиологической ситуацией в связи с инфекцией COVID-19", - сказано в решении комиссии.

До этого в стране с 8 марта действовал "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.

Согласно принятому решению, МВД и Минфин обеспечит приостановку работы некоторых КПП на государственной границе с Румынией и Украиной.

UPD! Первоначально предполагалось, что Минэкономики поручат приостановить международное сообщение пассажирского автомобильного транспорта по регулярным и периодическим маршрутам, а также железнодорожного транспорта в/из Молдовы. Но затем правительство решило к этой мере не прибегать.

Органу гражданской авиации поручено обеспечить:

приостановить авиасообщение с Италией, Испанией, Францией с 15 марта - с 00.00;

приостановить регулярные авиарейсы с Австрией, Бельгией, Чехией, Кипром, Германией, Ирландией, Великобританией, Польшей, Португалией, Румынией, начиная с 16 марта, с 00.00;

запретить авиаперевозчикам принимать на борт пассажиров, которые направляются в Молдову с пересадкой из Италии, Испании, Франции, Германии, Чехии, Китая, Ирана и Южной Кореи;

запретить авиаперевозчикам принимать на борт иностранных граждан, которые направляются в Молдову, за исключением лиц с видом на жительство в республике;

решение, как сказано в тексте сообщения, действительно по 31 марта с возможностью продления. © Sputnik / Rodion Proca Додон рассказал о 4 сценариях развития ситуации с коронавирусом в Молдове

"Местные органы государственной власти, администраторы увеселительных и развлекательных учреждений, отдыха, спортивных залов и центров, бассейнов, фитнес-залов, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев и других заведений должны обеспечить прекращение организованных мероприятий, в том числе в местах отдыха и досуга на территории Республики Молдова до 1 апреля", - сказано в тексте решения.

При этом менеджеры, директора, владельцы транспортных пассажирских компаний (автобусы, троллейбусы, маршрутки, такси городского и междугородного значения) вне зависимости от формы собственности должны проводить дезинфекцию транспортных средств после каждого рейса.

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Также принято решение о приостановке религиозных собраний/служб для всех культов на всей территории Молдовы.

"В исключительных случаях - похороны - будут приняты во внимание положения пункта 2 решения Национальной чрезвычайной комиссией общественного здравоохранения от 10 марта", - сказано в тексте сообщения.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло шести. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев.

В стране временно запрещено проведение культурных, социальных или спортивных массовых мероприятий. Кроме того, в республике временно приостановили процесс обучения во всех образовательных учреждениях. Также власти Молдовы решили приостановить авиасообщение с Италией.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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