15:41 23 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON3.97
  • UAH0.65
Поиск
В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет

Новые меры предосторожности: что еще закроют в Приднестровье

© Sputnik / Евгений Паскарь
Новости
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (226)
80910
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200323/29626586/novye-mery-predostorozhnosti-chto-esche-zakroyut-v-pridnestrove.html

Оперативный штаб по профилактике коронавируса в Приднестровье разработал более жесткие меры в период действия карантина.

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар - Sputnik. Оперативный штаб считает целесообразным ужесточить карантин, начиная с 24 марта. Об этом сказал глава штаба Руслан Мова на совещании у лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"После детального обсуждения принято решение о временной приостановке деятельности всех торговых объектов, реализующих непродовольственные товары", - рассказали в пресс-службе приднестровского лидера.

Анализы крови
© AP Photo / Jens Meyer
Сколько пациентов смогут лечить в едином карантинном центре Приднестровья
Так, на центральных рынках Тирасполя, Бендер, Дубоссар и Каменки функционировать будут только мясные, молочные и рыбные корпуса – при условии соблюдения всех карантинных требований, предъявляемых к магазинам. Реализация плодоовощной и иной продукции на открытых рядах пока запрещена.

Движение общественного транспорта приостановлено. Предприятиям и организациям предписано предусмотреть доставку людей к месту работы служебным транспортом. Кроме того, руководителям рекомендовано максимально использовать возможности удаленной работы специалистов.

Выход граждан из дома должен быть минимизирован и оправдан явной служебной необходимостью. Механизмы дистанционной работы прорабатывают и в Минпросе. Технической возможности организовать ее централизованно нет. Пока локально апробируются различные варианты.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (226)

По теме

Коронавирус победим – туроператоры ждут с оптимизмом новый сезон
Рост цен и чрезвычайное положение из-за COVID-19: что заявили в налоговой
Теги:
карантин, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медицинский работник в маске с обращением к гражданам Noi muncim, voi stați acasă!
Полицейские, пожарные и медики обратились к гражданам: "Оставайтесь дома!"
В едином порыве - жители Молдовы аплодируют врачам, которые борются с COVID-19
Флешмоб: жители Молдовы аплодируют врачам, которые борются с COVID-19
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться