Новые меры предосторожности: что еще закроют в Приднестровье

Оперативный штаб по профилактике коронавируса в Приднестровье разработал более жесткие меры в период действия карантина.

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар - Sputnik. Оперативный штаб считает целесообразным ужесточить карантин, начиная с 24 марта. Об этом сказал глава штаба Руслан Мова на совещании у лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"После детального обсуждения принято решение о временной приостановке деятельности всех торговых объектов, реализующих непродовольственные товары", - рассказали в пресс-службе приднестровского лидера.

Так, на центральных рынках Тирасполя, Бендер, Дубоссар и Каменки функционировать будут только мясные, молочные и рыбные корпуса – при условии соблюдения всех карантинных требований, предъявляемых к магазинам. Реализация плодоовощной и иной продукции на открытых рядах пока запрещена.

Движение общественного транспорта приостановлено. Предприятиям и организациям предписано предусмотреть доставку людей к месту работы служебным транспортом. Кроме того, руководителям рекомендовано максимально использовать возможности удаленной работы специалистов.

Выход граждан из дома должен быть минимизирован и оправдан явной служебной необходимостью. Механизмы дистанционной работы прорабатывают и в Минпросе. Технической возможности организовать ее централизованно нет. Пока локально апробируются различные варианты.

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