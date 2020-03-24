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Ученый из лаборатории.

Изнутри: пациентка карантинного госпиталя рассказала об условиях содержания

© AP Photo / Andrew Harnik
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (270)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200324/29644066/iznutri-patsientka-karantinnogo-gospitalya-rasskazyvaet-ob-usloviyakh-soderzhaniya.html

Жительница Тирасполя находится в карантинном центре в Слободзее с диагнозом коронавирус. Она отвечает на вопросы людей в инстаграме, делясь рассказом о происходящем.

ТИРАСПОЛЬ, 24 мар – Sputnik. Тираспольчанка Кристина Савченко ведет своеобразные репортажи в инстаграме из госпиталя в Слободзее - карантинного центра в Приднестровье. На видео, текстом и отвечая на вопросы людей, которые переживают за ее судьбу и интересуются, как протекает болезнь, она рассказывает о том, что с ней происходит, какое содержание и как проводится лечение.

Кристина говорит, что сначала заболела мама, потом она. Температура все время была невысокой и больше все походило на обычное ОРВИ. После второго вызова врачи скорой помощи по симптомам заподозрили коронавирус нового типа.

Семью увезли в карантинный госпиталь в Слободзею. У обеих женщин диагноз подтвердился, лишь у четырехлетнего сына Кристины этой болезни не обнаружили.

  • Пациентка карантинного центра в Слободзее рассказывает о том, как обстоят дела в госпитале
    Пациентка карантинного центра в Слободзее рассказывает о том, как обстоят дела в госпитале.
    © Photo : Instagram
  • Пациентка карантинного центра в Слободзее рассказывает о том, как обстоят дела в госпитале
    Пациентка карантинного центра в Слободзее рассказывает о том, как обстоят дела в госпитале.
    © Photo : Instagram
  • Пациентка карантинного центра в Слободзее рассказывает о том, как обстоят дела в госпитале
    Пациентка карантинного центра в Слободзее рассказывает о том, как обстоят дела в госпитале.
    © Photo : Instagram
  • Пациентка карантинного центра в Слободзее рассказывает о том, как обстоят дела в госпитале
    Пациентка карантинного центра в Слободзее рассказывает о том, как обстоят дела в госпитале.
    © Photo : Instagram
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© Photo : Instagram
Пациентка карантинного центра в Слободзее рассказывает о том, как обстоят дела в госпитале.

По словам молодой мамы, она стала вести трансляции, чтобы все остальные поняли: это не шутки, карантин ввели не просто так.

"Берегите себя. Но не поддавайтесь панике и страху", - пишет она в соцсети.

Анализы. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
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Еще такое времяпрепровождение – в общении с людьми – позволяет ей отвлечься от ситуации и окружающих больничных стен и переключиться с мыслей о болезни.

Она пишет, что лечение уже начали, о своем нынешнем состоянии, что организм борется и периодами она чувствует себя то лучше, то хуже. Такое положение и у ее мамы.

Об условиях пребывания в карантинном центре она говорит, что здесь убирают несколько раз в день.

"Все врачи в костюмах, масках, в защитных очках со спецштукой, которая закрывает все лицо", - пишет она.

Муж Кристины, по ее словам, - в России и очень переживает за них, так же, как и более сотни людей, которые подписались на ее канал и часто пишут ей письма поддержки и пожелания выздоровления ей и ее семье.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (270)

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Теги:
госпиталь, Слободзея, карантин, Приднестровье


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