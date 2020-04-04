Правоохранители объяснили, зачем нужно носить с собой паспорт при карантине

ТИРАСПОЛЬ, 4 апр – Sputnik. В Приднестровье одним из главных правил соблюдения карантина является необходимость покидать дом только в случае крайней надобности, а, выйдя на улицу, иметь при себе паспорт. Для чего столь важно наличие документа, удостоверяющего личность, при выходе из дома, рассказали в правоохранительном ведомстве.

"Паспорт необходим для того, чтобы сотрудники милиции без промедления могли установить личность гражданина, его возраст и место прописки. После чего понять, насколько удалился от места жительства данный гражданин и причину этого", - объяснили в ведомстве.

Если гражданин прописан в другом районе, городе или селе, но утверждает, что фактически проживает в районе, где его остановили для проверки документов, правоохранители вправе проследовать вместе с ним по указанному месту жительства и удостовериться, что он говорит правду. После чего также оценить, насколько он удалился от места фактического проживания и причину.

В ведомстве напоминают и другие правила поведения в период действия режима чрезвычайного положения. Гражданину запрещено выходить или выезжать на пикники в лесополосу, на берег реки, посещать парки, скверы и другие места массового отдыха.

"Это вынужденная мера, призванная не допустить распространения вируса COVID-19, который смертельно опасен для каждого из нас", - пояснили в МВД.

Нарушителей порядка, установленного на время действия чрезвычайного положения, правоохранители будет привлекать к ответственности по административной статье. Исходя из нее, им грозит штраф до 736 приднестровских рублей (практически эквивалентно курсу молдавского лея) или арест на срок до 30 суток.

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