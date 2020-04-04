13:39 04 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD18.43
  • RUB0.23
  • RON4.17
  • UAH0.67
Поиск
Девушка в защитной маске

Правоохранители объяснили, зачем нужно носить с собой паспорт при карантине

© Sputnik / Артур Лебедев
Новости
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (486)
223 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200404/29766199/pravookhraniteli-obyasnili-zachem-nuzhno-nosit-s-soboy-pasport-pri-karantine.html

Согласно установленным правилам правого режима приднестровцы при себе всегда должны носить документ, удостоверяющий личность.

ТИРАСПОЛЬ, 4 апр – Sputnik. В Приднестровье одним из главных правил соблюдения карантина является необходимость покидать дом только в случае крайней надобности, а, выйдя на улицу, иметь при себе паспорт. Для чего столь важно наличие документа, удостоверяющего личность, при выходе из дома, рассказали в правоохранительном ведомстве.

"Паспорт необходим для того, чтобы сотрудники милиции без промедления могли установить личность гражданина, его возраст и место прописки. После чего понять, насколько удалился от места жительства данный гражданин и причину этого", - объяснили в ведомстве.

Лаборант хранит образцы на скрининг-диске COVID-19
© AFP 2019 / PASCAL GUYOT
Режим ЧП: последние решения Комиссии по чрезвычайной ситуации
Если гражданин прописан в другом районе, городе или селе, но утверждает, что фактически проживает в районе, где его остановили для проверки документов, правоохранители вправе проследовать вместе с ним по указанному месту жительства и удостовериться, что он говорит правду. После чего также оценить, насколько он удалился от места фактического проживания и причину.

В ведомстве напоминают и другие правила поведения в период действия режима чрезвычайного положения. Гражданину запрещено выходить или выезжать на пикники в лесополосу, на берег реки, посещать парки, скверы и другие места массового отдыха.

"Это вынужденная мера, призванная не допустить распространения вируса COVID-19, который смертельно опасен для каждого из нас", - пояснили в МВД.

Нарушителей порядка, установленного на время действия чрезвычайного положения, правоохранители будет привлекать к ответственности по административной статье. Исходя из нее, им грозит штраф до 736 приднестровских рублей (практически эквивалентно курсу молдавского лея) или арест на срок до 30 суток.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (486)

По теме

Головатюк о пандемии, экономике и курсе валют: просчитаны все варианты
Эксперт: властям нужно продумать отдельные меры для помощи аграриям
Теги:
карантин, удостоверение личности, паспорт, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией
Трамп о российской помощи США: Красивый жест Путина.
Трамп о российской помощи США: "Красивый жест Путина"
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться