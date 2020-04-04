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Медицинский работник проводит тестирование на covid-19

Число умерших в Молдове пациентов с COVID-19 выросло до 10

© AFP 2019 / RIJASOLO
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200404/29766406/esche-odin-chelovek-chislo-umershikh-v-moldove-patsientov-s-covid-19-dostiglo-10.html

Ушла из жизни молодая женщина 27 лет, которая буквально вчера получила положительный ответ на свой анализ.

ТИРАСПОЛЬ, 4 апр – Sputnik. Минздраву Молдовы подтвердили случай смерти от коронавируса в Левобережье, число умерших пациентов с COVID-19 достигло десяти человек.

Ранее глава Минздрава Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила, что в Республиканской клинической больнице умер 79-летний пациент. У него была диагностирована коронавирусная инфекция. Мужчина стал девятой жертвой COVID-19.

Печальное количество пополнила 27-летняя тираспольчанка, чьи биопробы 3 апреля дали положительный ответ.

Врачи говорят, что молодая женщина находилась в тяжелом состоянии.

"У нее была почечная недостаточность и двухсторонняя пневмония", - подчеркнули в оперативном штабе в Приднестровье.

Лаборант хранит образцы на скрининг-диске COVID-19
© AFP 2019 / PASCAL GUYOT
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В кишиневской больнице остается бендерчанка, которая заразилась COVID-19, пребывая в гостях в столице республики.

С утра из лаборатории Кишинева в Тирасполь пришли результаты анализов 12 пациентов. Все они отрицательные. На доисследовании находятся семь проб.

В Кишинев 4 апреля также отправлено 24 биоматериала. Два из них были взяты на контроль у пациентов, которые проходят лечение от коронавируса.

В Слободзейском госпитале – единственном карантинном центре на территории Приднестровья, на данный момент на лечении находятся 32 человека с подтвержденным коронавирусом.

В Молдове к утру 4 апреля зарегистрирован 591 случай заражения.

Из них 67 человек в тяжелом состоянии, 209 средней тяжести и 243 в удовлетворительном состоянии.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились свыше 970 тысяч человек, более 50 тысяч умерли, выздоровело более 220 тысяч.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (487)

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Теги:
коронавирус, Приднестровье


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