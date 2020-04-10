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Пациент - на выписку: первый в Приднестровье выздоровевший от COVID-19

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Новости
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (586)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200410/29846136/pervyy-vyzdorovevshiy-ot-covid-19-v-pridnestrove-vypisali-patsientku.html

Бендерчанка была среди первых жителей региона, у которой подтвердился пугающий диагноз - коронавирусная инфекция нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 10 апр – Sputnik. Из Слободзейского инфекционного госпиталя выписана 60-летняя бендерчанка, которая лечилась от COVID-19. Это исторический факт для региона. Женщина стала первой пациенткой с коронавирусом, которая успешно прошла лечение и выздоровела.

"Женщина – одна из первых пациенток Слободзейского инфекционного госпиталя. Поступила в больницу с симптомами коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, глава которого возглавляет оперативный штаб в регионе.

Палата в перепрофилированном корпусе центра им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом.
© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
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За несколько дней до госпитализации жительница Бендер ездила в монастырь города Штефан-Водэ. После проведенных исследований 21 марта у нее подтвердился COVID-19, давший как осложнение пневмонию. Врачами была проведена противовирусная и антибактериальная терапия. После прохождения курса лечения анализы пенсионерки дважды (с разницей в 24 часа) были протестированы в лаборатории Кишинева.

"Специалисты подтвердили: пациентка больше не носитель вируса и не является угрозой для окружающих", - рассказали в МВД.

Ион Кику, архивное фото.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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В настоящий момент в больнице остаются ее дочь и двое внуков 12 и 15 лет, у которых также подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция".

Всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 94 приднестровцев. 89 человек  проходят лечение на территории Приднестровья, одна женщина находится в кишиневской больнице, четыре человека умерло (у всех были серьезные сопутствующие хронические заболевания).

Согласно статистике Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, из общего числа заразившихся в Приднестровье 67% – женщины. Наибольшее количество инфицированных людей из возрастной группы 50–59 лет (26,6%). Ненамного отстают от них пациенты в возрасте 30–39 лет (19%). Примерно поровну заболевших (17%) в возрастных группах от 40 до 49, от 60 до 69 лет.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (586)

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Теги:
пациентка, коронавирус, Приднестровье


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