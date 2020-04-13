Борис Джонсон рассказал, что находился в шаге от смерти

Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом более двух недель назад, а в последние дни находился в реанимации

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что его состояние в реанимации балансировало на грани жизни и смерти, хотя его офис изначально отрицал тяжесть состояния политика.

В воскресенье Джонсон был выписан из больницы в Лондоне, где провел двое суток в реанимации, борясь с коронавирусом.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

"Я хочу особенно отметить двух медсестер, которые находились у моей кровати в течение 48 часов, когда развязка могла быть какой угодно. Это Дженни из Новой Зеландии и Луис из Португалии. Причина, по которой мой организм стал, в конце концов, получать достаточно кислорода, состоит в том, что они каждую секунду ночью следили за моим состоянием, ухаживали и предпринимали необходимое медицинское вмешательство", – сказал Джонсон в видеообращении в воскресенье уже после выписки.

Премьер поименно поблагодарил и других врачей, признавшись, что не запомнил всех.

Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. После этого он самоизолировался, но продолжал следить за работой правительства. Через неделю, 3 апреля, он сообщил о сохраняющейся высокой температуре. В прошлое воскресенье, 5 апреля, канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для проведения необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации.

В понедельник, 6 апреля, офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось, и он доставлен в реанимацию. Во вторник стало известно, что состояние премьера стабильно, подключение к ИВЛ ему не понадобилось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. В четверг Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 85 208 случаев заражения коронавирусом COVID-19, погибли более 10,6 тысячи человек.

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