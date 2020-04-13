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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Борис Джонсон рассказал, что находился в шаге от смерти

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Новости
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200413/29863263/Boris-Dzhonson-rasskazal-chto-nakhodilsya-v-shage-ot-smerti.html

Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом более двух недель назад, а в последние дни находился в реанимации

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что его состояние в реанимации балансировало на грани жизни и смерти, хотя его офис изначально отрицал тяжесть состояния политика.

В воскресенье Джонсон был выписан из больницы в Лондоне, где провел двое суток в реанимации, борясь с коронавирусом.

"Я хочу особенно отметить двух медсестер, которые находились у моей кровати в течение 48 часов, когда развязка могла быть какой угодно. Это Дженни из Новой Зеландии и Луис из Португалии. Причина, по которой мой организм стал, в конце концов, получать достаточно кислорода, состоит в том, что они каждую секунду ночью следили за моим состоянием, ухаживали и предпринимали необходимое медицинское вмешательство", – сказал Джонсон в видеообращении в воскресенье уже после выписки.

Премьер поименно поблагодарил и других врачей, признавшись, что не запомнил всех.

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© Photo : Miroslav Rotari.
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Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. После этого он самоизолировался, но продолжал следить за работой правительства. Через неделю, 3 апреля, он сообщил о сохраняющейся высокой температуре. В прошлое воскресенье, 5 апреля, канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для проведения необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации.

В понедельник, 6 апреля, офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось, и он доставлен в реанимацию. Во вторник стало известно, что состояние премьера стабильно, подключение к ИВЛ ему не понадобилось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. В четверг Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 85 208 случаев заражения коронавирусом COVID-19, погибли более 10,6 тысячи человек.

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