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Полиция

Как изменилась статистика преступлений в Приднестровье во время карантина

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200414/29884612/kak-izmenilas-statistika-prestupleniy-v-pridnestrove-vo-vremya-karantina.html

Показатели криминогенной обстановки демонстрируют, что введение ЧП в регионе приносит и хорошие плоды.

ТИРАСПОЛЬ, 14 апр – Sputnik. В Приднестровье снизился уровень преступности на 5% по сравнению с показателями первого квартала прошлого года, и на 9%, если сравнивать март 2020 года с аналогичным месяцем 2019 года. Об этом рассказал глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

"Заметно – на 40% – снизилось количество особо тяжких преступлений, на треть – количество хищений", - подчеркнул он.

В сводках правоохранительного ведомства все реже можно увидеть страшные истории про убийства, все больше кражи да угоны и мелкие разборки. При этом все чаще раскрывают преступления по горячим следам. Вот и на прошедшей неделе было зарегистрировано 146 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. И по 121 из них установлены подозреваемые лица в течение суток.

Незадачливые нарушители

Да и нарушители стали менее изобретательными и ленивыми, оставляя массу улик, по которым их весьма легко определить.

Единый кризисный центр в Приднестровье.
© Photo : Пресс - центр МВД ПМР
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К примеру, как писал Sputnik , житель поселка Первомайск угнал автомобиль руководителя одного из местных фермерских хозяйств и бросил его на улице Садовой. Злоумышленника поймали по горячим следам. Теперь ему придется объяснять, зачем все-таки он это сделал, и вернуть часть похищенных денег, другую часть обнаружили при его задержании.

Или еще одна история – дерзкой кражи деталей автомобиля Mercedes, который находился на открытой стоянке одного из автосервисов города Тирасполь и был выставлен на продажу. Опять-таки практически сразу обнаружились подозреваемые – жители города Бендеры.

"Это были друзья, 20-летние студенты, одному из которых принадлежит Mercedes точно такой же модели. Выяснилось, что незадолго до совершения кражи они видели продающуюся иномарку. В этом же сервисе приятели пытались заказать детали. Но надо было ждать, а очень не хотелось", - рассказали в пресс-центре МВД.

Топ статистики

В операционной, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
На бывшего чиновника Минздрава Приднестровья могут открыть дело за халатность
За прошедшую неделю было зарегистрировано одно изнасилование (подозреваемый установлен), 25 краж (десять из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано десять эпизодов незаконного оборота наркотиков и одно преступление в сфере экономики (по всем установлены подозреваемые лица).

Сотрудниками Отдела внутренних дел разысканы четыре гражданина, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями Управления о вопросам миграции выявлены и задержаны три госдолжника и один неплательщик алиментов.

За это время произошло 14 возгорания. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 24 человека.

Однако по-прежнему, как и в докарантинные времена, статистический список возглавляют нарушения правил дорожного движения. Их за прошлую неделю выявлено 844. Отстранены от управления 26 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (661)

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Теги:
карантин, преступления, Приднестровье


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