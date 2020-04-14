Как изменилась статистика преступлений в Приднестровье во время карантина

ТИРАСПОЛЬ, 14 апр – Sputnik. В Приднестровье снизился уровень преступности на 5% по сравнению с показателями первого квартала прошлого года, и на 9%, если сравнивать март 2020 года с аналогичным месяцем 2019 года. Об этом рассказал глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

"Заметно – на 40% – снизилось количество особо тяжких преступлений, на треть – количество хищений", - подчеркнул он.

В сводках правоохранительного ведомства все реже можно увидеть страшные истории про убийства, все больше кражи да угоны и мелкие разборки. При этом все чаще раскрывают преступления по горячим следам. Вот и на прошедшей неделе было зарегистрировано 146 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. И по 121 из них установлены подозреваемые лица в течение суток.

Незадачливые нарушители

Да и нарушители стали менее изобретательными и ленивыми, оставляя массу улик, по которым их весьма легко определить.

К примеру, как писал Sputnik , житель поселка Первомайск угнал автомобиль руководителя одного из местных фермерских хозяйств и бросил его на улице Садовой. Злоумышленника поймали по горячим следам. Теперь ему придется объяснять, зачем все-таки он это сделал, и вернуть часть похищенных денег, другую часть обнаружили при его задержании.

Или еще одна история – дерзкой кражи деталей автомобиля Mercedes, который находился на открытой стоянке одного из автосервисов города Тирасполь и был выставлен на продажу. Опять-таки практически сразу обнаружились подозреваемые – жители города Бендеры.

"Это были друзья, 20-летние студенты, одному из которых принадлежит Mercedes точно такой же модели. Выяснилось, что незадолго до совершения кражи они видели продающуюся иномарку. В этом же сервисе приятели пытались заказать детали. Но надо было ждать, а очень не хотелось", - рассказали в пресс-центре МВД.

Топ статистики

За прошедшую неделю было зарегистрировано одно изнасилование (подозреваемый установлен), 25 краж (десять из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано десять эпизодов незаконного оборота наркотиков и одно преступление в сфере экономики (по всем установлены подозреваемые лица).

Сотрудниками Отдела внутренних дел разысканы четыре гражданина, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями Управления о вопросам миграции выявлены и задержаны три госдолжника и один неплательщик алиментов.

За это время произошло 14 возгорания. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 24 человека.

Однако по-прежнему, как и в докарантинные времена, статистический список возглавляют нарушения правил дорожного движения. Их за прошлую неделю выявлено 844. Отстранены от управления 26 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения.

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