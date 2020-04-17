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Центр для лечение пациентов с коронавирусом

Количество выздоровевших от COVID-19 в Приднестровье выросло до десяти

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (730)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200417/29917863/kolichestvo-vyzdorovevshikh-ot-covid-19-v-pridnestrove-vyroslo-do-desyati.html

Число выздоровевших и умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в Приднестровье уравнялось. На данный момент количество лабораторно подтвержденных случаев заражения достигло 202 человек.

ТИРАСПОЛЬ, 17 апр – Sputnik. Из 12 анализов, которые накануне проходили контрольное тестирование в Кишиневе, биоматериалы семи пациентов находились на повторной проверке. Дважды подряд они дали отрицательный результат.

"Лечение успешно прошли четверо бендерчан: две женщины 37 и 59 лет, а также 35-летняя жительница города и ее сын 15 лет. К выписке готовятся и двое тираспольчан: мужчина 1982 года рождения и женщина 58 лет. Домой сегодня также отправится и 46-летняя жительница села Парканы Слободзейского района", - рассказали в Оперштабе.

Коронавирус
© Sputnik / Алексей Даничев
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В лабораторию Кишинева 16 апреля были направлены 76 проб пациентов, которые поступили в территориальные медучреждения с подозрением на коронавирус. В 67 случаях получен отрицательный ответ. В работе остаются 9 биоматериалов.

Всего коронавирус лабораторно подтвержден у 202 приднестровцев, 181 из них проходит лечение в медучреждениях Приднестровья, одна женщина находится в кишиневской больнице, 10 пациентов выздоровели, 10 человек умерли.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (730)

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Теги:
выздоровление, пациенты, коронавирус, Приднестровье


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