Пока все спали: хроника пандемии, стрелок в Канаде, встреча самолетов в небе

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КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Хроника COVID-19, стрельба в Канаде, пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО - несколько сюжетов для нашего традиционного утреннего обзора.

COVID-19 за сутки

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, к этому моменту, по данным ВОЗ, превысило 2 млн 240 тысяч человек. Из них более 620 тысяч человек выздоровели. Погибли 152 тысячи 700 человек.

Несколько иная статистика университета Джонса Хопкинса (США): инфицированных - 2 402 798, 165 тысяч 154 человека скончались, 616 тысяч 193 излечились.

В Молдове, по данными Минздрава, более 2470 случаев COVID-19, скончались 67 человек, выздоровели 457.

Минобороны России доставило в Молдову из Китая самолетом Ан-124 медицинскую помощь общим весом около 40 тонн для борьбы с коронавирусом.

Посол России Олег Васнецов во время встречи борта отметил, что политическое и военное руководство РФ откликнулось на просьбу официального Кишинева и предоставило военно-транспортный самолет ВКС для перевозки из Шанхая медицинского оборудования для нужд системы здравоохранения Молдовы.

"Этот перелет совершен безвозмездно и без каких-либо предварительных условий", - заявил дипломат.

Убийца и лже-полицейский

В канадской провинции Новая Шотландия стрелок убил 16 человек. Огонь открыл 51-летний Габриэл Уортман, он стрелял по людям в городе Портапик и в некоторых других населенных пунктах. Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не являлся. Мотивы мужчины пока не известны.

"Среди жертв стрельбы числится сотрудница королевской канадской конной полиции, один полицейский получил незначительные ранения", - говорится в сообщении.

По информации местной полиции, инцидент не рассматривается как относящийся к терроризму. Стрелок был задержан и впоследствии скончался.

Истребитель НАТО из кабины МиГ-31

Пилот российского МиГ-31, сопровождавшего стратегический бомбардировщик Ту-95МС, снял на видео встречу с F-16. Ролик опубликован на ютьюб-канале Fighterbomber.

На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО. В подписи к видео не сказано, когда случился инцидент.

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