Пока все спали: хроника пандемии, стрелок в Канаде, встреча самолетов в небе

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Хроника COVID-19, стрельба в Канаде, пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО - несколько сюжетов для нашего традиционного утреннего обзора.
COVID-19 за сутки
Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, к этому моменту, по данным ВОЗ, превысило 2 млн 240 тысяч человек. Из них более 620 тысяч человек выздоровели. Погибли 152 тысячи 700 человек.
Несколько иная статистика университета Джонса Хопкинса (США): инфицированных - 2 402 798, 165 тысяч 154 человека скончались, 616 тысяч 193 излечились.
В Молдове, по данными Минздрава, более 2470 случаев COVID-19, скончались 67 человек, выздоровели 457.
Минобороны России доставило в Молдову из Китая самолетом Ан-124 медицинскую помощь общим весом около 40 тонн для борьбы с коронавирусом.Посол России Олег Васнецов во время встречи борта отметил, что политическое и военное руководство РФ откликнулось на просьбу официального Кишинева и предоставило военно-транспортный самолет ВКС для перевозки из Шанхая медицинского оборудования для нужд системы здравоохранения Молдовы.
"Этот перелет совершен безвозмездно и без каких-либо предварительных условий", - заявил дипломат.
Убийца и лже-полицейский
В канадской провинции Новая Шотландия стрелок убил 16 человек. Огонь открыл 51-летний Габриэл Уортман, он стрелял по людям в городе Портапик и в некоторых других населенных пунктах. Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не являлся. Мотивы мужчины пока не известны.
"Среди жертв стрельбы числится сотрудница королевской канадской конной полиции, один полицейский получил незначительные ранения", - говорится в сообщении.
По информации местной полиции, инцидент не рассматривается как относящийся к терроризму. Стрелок был задержан и впоследствии скончался.
Истребитель НАТО из кабины МиГ-31
Пилот российского МиГ-31, сопровождавшего стратегический бомбардировщик Ту-95МС, снял на видео встречу с F-16. Ролик опубликован на ютьюб-канале Fighterbomber.На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО. В подписи к видео не сказано, когда случился инцидент.
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