Российские ученые создали метод шифрования данных "умных" устройств

Как известно, процесс коммуникации "умных" устройств между собой имеет большой риск перехвата персональной информации злоумышленниками

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. В России ученые создали схему шифрования и хранения данных "умных" устройств – новый метод разработан для того, чтобы защитить передаваемую ими информацию от взломов злоумышленников, сообщает РИА Новости.

Трудились над инновационной схемой исследователи из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

Как говорят в вузе, процесс коммуникации "умных" устройств между собой имеет большой риск перехвата персональной информации злоумышленниками. К примеру, "умный" электросчетчик способен передавать информацию о том, когда свет в доме включают и выключают. Заполучив ее, злоумышленник может вычислить время, когда хозяева отсутствуют, и проникнуть в квартиру.

"Угрозы могут быть масштабнее и серьезнее, поэтому специалисты работают над проектированием надежной инфраструктуры IoT. Она должна предупреждать потерю информации, сбой в системе, препятствовать нарушению безопасности данных - все, что сложно предвидеть заранее. Для достижения этой цели международная команда ученых предложила свой вариант шифрования и хранения данных от устройств "Интернета вещей", - цитирует агентство сообщение вуза.

По словам директора Высшей школы электроники и компьютерных наук (ВШ ЭКН) ЮУрГУ Глеба Радченко, принявшего участие в разработке, вместо того, чтобы собирать все данные в одном "облаке", разработчики предложили другую схему шифрования.

"Она позволит разместить части данных в разных облачных хранилищах, принадлежащих разным владельцам. Даже если некоторая часть данных будет перехвачена, то злоумышленник не сможет восстановить информацию из частичного набора данных. Если же часть данных будет вовсе потеряна в результате сбоя, такая схема позволит восстановить данные из тех частей, которые были отправлены в другие хранилища", - говорит Радченко.

Ожидается, что в ходе будущих исследованиях ученые проверят работоспособность этой схемы в условиях простоя, неисправностей, а также изменения параметров.

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