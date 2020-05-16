Пока вы спали: о вакцине free, супер-пупер-ракете и благодарности врачам

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ 16 мая - Sputnik. Президент США заявил о создании мощной ракеты и бесплатной вакцине от коронавируса, в Молдове завершили гуманитарную миссию румынские медики, - вот несколько сюжетов, которые мы отобрали для нашего традиционного утреннего обзора.

Миссия выполнена

Премьер-министр Молдовы Ион Кику высказал слова благодарности румынским врачам, которые две недели помогали молдавским коллегам в борьбе с COVID-19. Группа медиков в пятницу завершила свою миссию, которая была осуществлена в рамках правительственных договоренностей.

"Благодарим за ваш труд, который вы прилагали в течение этих 14 дней, за энергию и самоотверженность, за хороший пример человечности и доброй воли. Вы оставляете спасённые жизни. Надеюсь, что количество друзей на обоих берегах Прута ощутимо увеличится в ближайшее время, и у вас будет много причин вернуться в Молдову", – отметил молдавский премьер.

...Она в 17 раз быстрее

Глава американского Белого дома Дональд Трамп не смог объяснить, какой мощности будет новая ракета, которую США намерены создать. Из его выступления стало ясно, что это будет "супер-пупер" оружие.

Дональд высказал мнение, что новое оружие превзойдет российские и китайские разработки, которые создают ракету в 5-6 раз быстрее всех существующих.

Журналисты, присутствовавшие на брифинге, услышав о супер-пупер-ракете не удержались от смеха, передает издание The Hill.

Позже они обратились к пресс-секретарю Пентагона с просьбой уточнить информацию, но тот посоветовал обратиться за ответом в Белый дом. Уже появилась первая реакция в России на создание "супер-пупер-ракеты" в США. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал шуточный пост в своем Twitter-аккаунте.

"Нет, ну против "супер-пупер" ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!" — пошутил Рогозин.

Бесплатно. Для всех?

И все-таки внятная информация прозвучала. Но не о ракете, а о вакцине против коронавирусной инфекции нового типа. Трамп не исключил, что она будет бесплатной.

"Мы на самом деле изучаем это", - сказал Трамп журналистам, передает РИА Новости.

Глава Белого дома добавил, что вакцину удастся разработать до конца текущего года.

Ранее более 140 мировых лидеров — действующих и бывших дипломатов, политиков и выдающихся деятелей в разных сферах — призвали принять обязательства, гарантирующие бесплатное распространение вакцины от коронавирусной инфекции после ее появления.

В настоящее время в США бесплатно проводится тестирование на коронавирус. Трамп заявлял, что вакцина может быть разработана к концу года или раньше.

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