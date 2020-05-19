Китай пообещал два миллиарда долларов странам, пострадавшим от COVID-19

Пекин в сотрудничестве с ООН намерен создать на территории Китая глобальный гуманитарный склад и хаб, чтобы обеспечить стабильность цепочек поставок противоэпидемических средств.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Китай окажет финансовую помощь странам, на которых сильно сказалась пандемия коронавируса. Для этого руководство страны пообещало выделить два миллиарда долларов.

Деньги будут направлены, в первую очередь, развивающимся странам, экономики которых, как считается, сильнее всего пострадали от COVID-19, заявил глава КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая прошла в режиме видеоконференции,

"С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19, Китай предоставит 2 миллиарда долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах", — сказал Си Цзиньпин передает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Витвицкий США могут возобновить финансирование ВОЗ, но есть нюансы

Также китайский лидер заявил о создании совместно с ООН на территории КНР глобального гуманитарного склада и хаба, который позволит обеспечить стабильность цепочек поставок противоэпидемических средств.

Отмечается, что для вывоза данных средств будут организован зеленый таможенный контроль.

По словам лидера КНР, Пекин вовремя и без задержки предоставил все данные о вспышке коронавирусной инфекции.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны по всему миру и будут служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах".

Си Цзиньпин подытожил, что в борьбе с COVID-19 главное — единство, которое подразумевает международное сотрудничество и взаимную помощь.

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