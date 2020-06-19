Пока вы спали: Путин о Второй мировой, убытки перевозчиков и заявления Помпео

Президент России предупредил об опасности попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны, молдавские перевозчики нарушали режим ЧП из-за потери доходов, госсекретарь США Майк Помпео рассказал о предательстве Джона Болтона. Подробности - в утреннем обзоре.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Попытки ревизии итогов мировой войны, которые наблюдаются сегодня на Западе, угрожают принципам мирного развития, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что исторический ревизионизм опасен.

"Он (ревизионизм) грубо и цинично искажает понимание принципов мирного развития, закрепленных по итогам конференций в Ялте и Сан-Франциско в 1945 году", - написал Путин в статье о Второй мировой войне.

Президент также отметил, что Россия будет твердо отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, основанную на фактах.

"Пренебрежение уроками истории неизбежно ведет к жестокой расплате. Мы будем твердо отстаивать правду, основанную на документированных исторических фактах. Мы продолжим быть честными и беспристрастными относительно событий Второй мировой войны", — подчеркнул Путин.

Российский лидер выразил надежду, что в скором времени состоится очная встреча лидеров пяти ядерных держав, постоянных членов Совбеза ООН. Соответствующая российская инициатива была поддержана главами Китая, Франции, США и Великобритании.

По словам Путина, на этой встрече можно будет откровенно поговорить о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями, а также о совместных усилиях по противодействию терроризму, экстремизму и другим крупным вызовам и угрозам. При этом особое внимание будет уделено ситуации в мировой экономике на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Недопустимо превращать экономику в инструмент давления и противостояния, добавил Путин.

Полную версию статьи Путина можно найти на сайте Sputnik Молдова.

Потери и нарушения из-за пандемии

Молдавские перевозчики пассажиров подсчитывают убытки из-за пандемии коронавируса. По предварительным данным, эта сумма составляет несколько десятков миллионов. Чтобы свести концы с концами, многие водители нелегально выходили в рейсы, отметил госсекретарь Министерства экономики инфраструктуры Юлиана Постикэ. По ее словам, до 80 процентов произведенных в этот период перевозок было осуществлено незаконно".

"Было составлено 64 протокола о незаконной перевозке пассажиров. Сумма наложенных штрафов достигла 157 тысяч леев. В половине случаев на полгода была приостановлена деятельность и изъяты номерные знаки транспортных средств", - сказал Постикэ.

"Навредил Америке"

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, написавший книгу о своём пребывании в Белом доме, является предателем. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Жалко и в то же время опасно, что последней публичной ролью Болтона стал образ предателя, который навредил Америке, злоупотребив священным доверием её народа", — написал он в Twitter.

It is both sad and dangerous that John Bolton’s final public role is that of a traitor who damaged America by violating his sacred trust with its people. To our friends around the world: you know that President @realDonaldTrump's America is a force for good in the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 19, 2020

​Помпео заявил, что США под руководством президента Дональда Трампа является "силой добра в мире".

Ранее Трамп назвал Болтона злобным дураком.

Минюст США намерен через суд добиться запрета на публикацию мемуаров Болтона. В иске говорится, что книга экс-чиновника Белого дома может поставить под угрозу национальную безопасность Соединённых Штатов, так как в ней содержится засекреченная информация.

Умер сын Хрущева

В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев. Об этом сообщил его близкий друг Марк Гаррисон. Обстоятельства смерти ученого неизвестны.

Сергей Хрущев — сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда. В 1991 году он был приглашен в Университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, где остался на постоянное жительство. Имеет российское и американское (с 1999 года) гражданство.

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