Названы самые опасные распространители коронавируса

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Детей до 6 лет назвала самыми опасными распространителями коронавируса группа ученых из Немецкого центра исследования инфекций, сообщают "Известия".
Среди носителей COVID-19 почти половина взрослых способны активно передавать заболевание, среди детей активных распространителей около трети, отмечают исследователи из Германии, Великобритании и Норвегии.
Но при этом очень важную роль играет поведение носителей-детей, которые в большинстве своем болеют бессимптомно: детям сложнее постоянно носить маску, не трогать лицо и регулярно мыть руки.
Дошкольники зачастую крайне контактны, кроме того, они могут тащить заинтересовавшие их предметы в рот, пробуя их на зуб.
Все эти факторы при меньшем уровне заболеваемости делают детей-дошкольников самыми опасными носителями коронавируса.
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