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Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи на одной из улиц в Гонконге.

Названы самые опасные распространители коронавируса

© Sputnik / Мигель Кандела
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1397)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200619/30633625/deti-koronavirus-riski.html

Самым главным фактором распространения вируса у этих носителей является не заразность, а социальные особенности.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Детей до 6 лет назвала самыми опасными распространителями коронавируса группа ученых из Немецкого центра исследования инфекций, сообщают "Известия".

Лаборатория.
© Sputnik / Сергей Пятаков
Антитела к коронавирусу: ученые заинтересовались их "сроком жизни"

Среди носителей COVID-19 почти половина взрослых способны активно передавать заболевание, среди детей активных распространителей около трети, отмечают исследователи из Германии, Великобритании и Норвегии.

Но при этом очень важную роль играет поведение носителей-детей, которые в большинстве своем болеют бессимптомно: детям сложнее постоянно носить маску, не трогать лицо и регулярно мыть руки.

Дошкольники зачастую крайне контактны, кроме того, они могут тащить заинтересовавшие их предметы в рот, пробуя их на зуб.

Все эти факторы при меньшем уровне заболеваемости делают детей-дошкольников самыми опасными носителями коронавируса.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1397)

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