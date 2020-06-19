Названы самые опасные распространители коронавируса

Самым главным фактором распространения вируса у этих носителей является не заразность, а социальные особенности.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Детей до 6 лет назвала самыми опасными распространителями коронавируса группа ученых из Немецкого центра исследования инфекций, сообщают "Известия".

Среди носителей COVID-19 почти половина взрослых способны активно передавать заболевание, среди детей активных распространителей около трети, отмечают исследователи из Германии, Великобритании и Норвегии.

Но при этом очень важную роль играет поведение носителей-детей, которые в большинстве своем болеют бессимптомно: детям сложнее постоянно носить маску, не трогать лицо и регулярно мыть руки.

Дошкольники зачастую крайне контактны, кроме того, они могут тащить заинтересовавшие их предметы в рот, пробуя их на зуб.

Все эти факторы при меньшем уровне заболеваемости делают детей-дошкольников самыми опасными носителями коронавируса.

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