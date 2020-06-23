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Памятник героям ВОВ села Голерканы приобрел прежний величественный вид

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Новости
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200623/30673685/pamyatnik-geroyam-vov-sela-golerkani-priobrel-prezhniy-velichestvennyy-vid.html

А на гранитных плитах восстановили фамилии и имена всех уроженцев этого населенного пункта, которые ушли на фронт и не вернулись.

КИШИНЕВ, 23 июня – Sputnik. В селе Голерканы Дубоссарского района Республики Молдова после реставрации открылся памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это первый из тринадцати монументов героям той страшной войны, которые планируется отреставрировать в этом году при финансовой поддержке Посольства России в Молдове.

"Прежний величественный вид приобрела скульптура Солдата-освободителя, а имена похороненных в братской могиле героев были увековечены в граните", - сообщили в посольстве России.

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Восстановление монумента было осуществлено Славянской правозащитной организации "Вече" при финансовой поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Молдова и местной администрации. Существенный вклад внесли поисковый отряд "Август" и Русский историко-патриотический клуб, которые восстановили и внесли уточнения в списки захороненных в братской могиле воинов.

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Теги:
памятник, герои Великой Отечественной войны


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