Памятник героям ВОВ села Голерканы приобрел прежний величественный вид

А на гранитных плитах восстановили фамилии и имена всех уроженцев этого населенного пункта, которые ушли на фронт и не вернулись.

КИШИНЕВ, 23 июня – Sputnik. В селе Голерканы Дубоссарского района Республики Молдова после реставрации открылся памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это первый из тринадцати монументов героям той страшной войны, которые планируется отреставрировать в этом году при финансовой поддержке Посольства России в Молдове.

"Прежний величественный вид приобрела скульптура Солдата-освободителя, а имена похороненных в братской могиле героев были увековечены в граните", - сообщили в посольстве России.

Восстановление монумента было осуществлено Славянской правозащитной организации "Вече" при финансовой поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Молдова и местной администрации. Существенный вклад внесли поисковый отряд "Август" и Русский историко-патриотический клуб, которые восстановили и внесли уточнения в списки захороненных в братской могиле воинов.

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