В Молдове новый "желтый код" и обновлен "оранжевый": о чем предупредили синоптики

В Молдове активны два "желтых кода" метеорологической и гидрологической опасности. Первый действует по всей стране до конца пятницы, а второй - лишь в некоторых регионах республики до 3 июля.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила второй желтый уровень метеоопасности в связи с дождями и грозами. Предупреждение действует в среду до 23.00.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни (15-35 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков.

Также в стране продолжает действовать другой "желтый код", а также обновлен "оранжевый код" (гидрологической опасности) в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень опасности действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".

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В связи с выпавшими очень сильными дождями, в верховьях реки Прут (Украина) сформировался дождевой паводок. На участке села Крива – город Костешты 23-29 июня ожидается дальнейший рост уровня воды на 1.80-2.20 метра до 23 июня.

Также по решению Агентства водных ресурсов Украины увеличился объем сброса воды из Днестровского водохранилища (река Днестр) до 2050 кубических метров. Гидрологический центр прогнозирует повышение уровня воды в секторе:

- село Наславча или Дубэссары с 2,0 - 3,2 метра;

- город Дубэссары - село Талмаза - с 2,5 – 3,4 метров.

Есть риск оттока воды и затопления сельскохозяйственных земель в районах Каменка, Резина и затопление некоторых населенных пунктов в низовьях, близ реки, затопление сельскохозяйственных угодий и зон отдыха в районах Криулень, Григориополь, Новые Анены, Слободзея и Штефан-Вода.

По прогнозам молдавских синоптиков, грозовые дожди продолжатся до четверга, затем будет улучшение погодных условий.

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