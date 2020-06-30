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Погодные рекорды Молдовы 30 июня

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Погода в Молдове (1208)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200630/30762965/pogodnye-rekordy-moldovy-30-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Самым холодным 30 июня на территории Молдовы выдалось более полувека назад.

Девушка собирает цветы в поле
© Sputnik / Константин Чалабов
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1962 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 30 июня зафиксировали в первой половине прошлого века - в 1937-м. Тогда термометры показали +37 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1208)

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