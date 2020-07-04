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Стройка.

Проблемные стройки - как на ладони: интерактивная карта от кишиневской мэрии

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200704/30824805/kiishinevskaya-meriya-zapustili-interaktivnuyu-kartu-problemnykh-stroek.html

К услугам пользователя - адреса, заказчики, даты выдачи разрешительных документов, стадия работ на площадке, а также информация о спорах, связанная с этими объектами.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Кишиневская администрация разработала онлайн-карту проблемных строек в городе, сообщили в пресс-службе примэрии.

Проблемные стройки Кишинева.
© Photo : Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
Проблемные стройки Кишинева.

В муниципалитете рассказали, что на карте будут указаны адреса, заказчики, даты выдачи разрешительных документов, стадия работ на площадке, а также информация о спорах, связанная с этими объектами. На этом этапе включены данные о 20 стройках.

Стройка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ион Чебан: в примэрии создана группа, которая займется незаконными стройками

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан уверен, что общество имеет право знать имена экономических агентов, которые не выполняют своих обязательств перед гражданами.

Город, по его словам, принадлежит всем нам: жителям, бизнесменам, органам государственной власти, а взаимосвязь между этими сторонами должна основываться на справедливости и здравом смысле.

"Муниципалитет поощряет инвестиции в развитие города, но важно, чтобы операторы действовали в рамках закона», - добавил градоначальник.

В примэрии подчеркнули, что после разрешения споров между сторонами адреса соответствующих строек будут удалены с карты. А ознакомится с ней можно здесь.

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