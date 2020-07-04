Проблемные стройки - как на ладони: интерактивная карта от кишиневской мэрии

К услугам пользователя - адреса, заказчики, даты выдачи разрешительных документов, стадия работ на площадке, а также информация о спорах, связанная с этими объектами.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Кишиневская администрация разработала онлайн-карту проблемных строек в городе, сообщили в пресс-службе примэрии.

В муниципалитете рассказали, что на карте будут указаны адреса, заказчики, даты выдачи разрешительных документов, стадия работ на площадке, а также информация о спорах, связанная с этими объектами. На этом этапе включены данные о 20 стройках.

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан уверен, что общество имеет право знать имена экономических агентов, которые не выполняют своих обязательств перед гражданами.

Город, по его словам, принадлежит всем нам: жителям, бизнесменам, органам государственной власти, а взаимосвязь между этими сторонами должна основываться на справедливости и здравом смысле.

"Муниципалитет поощряет инвестиции в развитие города, но важно, чтобы операторы действовали в рамках закона», - добавил градоначальник.

В примэрии подчеркнули, что после разрешения споров между сторонами адреса соответствующих строек будут удалены с карты. А ознакомится с ней можно здесь.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova