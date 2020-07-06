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Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре в Дании

Дания разрешила достроить "Северный поток - 2" новыми судами

Nord Stream 2
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/news/20200706/30839138/severniy-potok-dania.html

При этом отмечается, что строительство нельзя возобновить до 3 августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток - 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.

Ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, как как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.

Теперь новые суда можно использовать как отдельно, так и в сочетании с кораблями, оснащенными системой динамического позиционирования.

В Nord Stream 2 AG заявили, что будут реализовывать проект с учетом позиции Дании и оценки воздействия на окружающую среду. Оператор отметил, что продолжает рассматривать разные варианты и пообещал сообщить о планах по строительству "в должное время".

Крутой разворот: Германия угрожает США санкциями в ответ на попытку остановить Северный поток - 2
© Ruptly
Германия угрожает США санкциями за попытку остановить "Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Достроить его планировалось в конце 2019 года, однако в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

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