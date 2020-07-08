Как отреагировал рынок авто на пандемию

С марта по июнь в Молдове было зарегистрировано на несколько тысяч автомобилей меньше, чем за этот же период в 2019 году.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. На четвертый месяц пандемии объем автомобильного рынка в Молдове сократился на 34% по сравнению с этим же периодом в 2019 году. Об этом пишет в своем блоге эксперт в области экономики Вячеслав Ионицэ.

Ионицэ сообщил, что с марта по июнь было зарегистрировано на 3 тысячи 499 автомобилей меньше, чем в прошлом году. Однако, по его словам, для первого полугодия ситуация не так драматична благодаря росту продаж в первые два месяца 2020 года на 25% и 50%, что несколько компенсировало сокращение объемов.

"С финансовой точки зрения за 4 месяца пандемии объемы продаж сократились примерно на 1,2 миллиарда леев — с 3,7 миллиарда в 2019 году до 2,5 миллиарда в 2020 году", - отметил эксперт.

Ионицэ добавил, что в первые два месяца 2020 года объем продаж составил около 1,4 миллиарда леев, что примерно соответствует 2019 году. Однако, в январе и феврале были зарегистрированы на 37% больше автомобилей, чем в прошлом году. Это, по словам эксперта, обусловлено ростом продаж на вторичном рынке.

"Я предполагаю, что в ближайшие 3-4 месяца ситуация сравнится с прошлогодней, но за счет вторичного рынка. Официальные продажи автомобилей в этом году, будут ниже, чем в прошлом", - заключил Ионицэ.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения. Предварительно, он действителен до 15 июля.

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